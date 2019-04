El mejor socio, Ramón

Le queda exactamente un mes para dejar de ser alcalde de Ribera de Arriba después de treinta y dos años y los vecinos de Bueño quisieron agradecerle su colaboración. José Ramón García Saiz recibió ayer el título de socio de honor de la Asociación Cultural y Recreativa de Bueño, de la que ya era socio ordinario desde hace años.

García Saiz dijo lo que suele decirse en estos casos, que no se esperaba el reconocimiento, "yo soy uno más de los socios", pero la apuntaló desde su labor municipal, "como Alcalde he atendido las peticiones de la asociación como he hecho con todas las del municipio".

"El Ayuntamiento de Ribera de Arriba siempre ha estado abierto a colaborar con la asociación de Bueño y con otras del concejo que presentasen proyectos interesantes y viables", insistió el todavía Alcalde. Entre los proyectos que los de Bueño presentaron durante todos estos años están el Festival Internacional de Jazz, que ha puesto bajo las estrellas de Bueño a algunos de los mejores músicos del mundo; el Concurso de pintura rápida al aire libre, que reúne a artistas de toda España; el Festival de Fado y los ciclos de cine.

La de Bueño es una de las asociaciones más activas del municipio, y José Ramón García, tanto como vecino como desde su puesto de Alcalde, ha respaldado las iniciativas puestas en marcha por la organización.

La Asociación Cultural y Recreativa, en palabras de Belarmino Fernández, quiso agradecer ese apoyo. "Durante todo este tiempo, desde que creamos la asociación hace dieciocho años, José Ramón siempre ha sido un apoyo encomiable y no solo como alcalde", apuntó Fernández. Así, se decidió conceder la distinción por la contribución del galardonado a la dignificación, conocimiento y desarrollo de los fines de la asociación, tal como recogen los estatutos de la misma. La entrega de la distinción tuvo lugar ayer en una comida de los socios en Bueño.

"Me queda solo un mes como alcalde, el 26 de mayo será mi último día, luego estaré en funciones otros quince días hasta que tome posesión el próximo alcalde", explicó en referencia a las próximas elecciones municipales. José Ramón García Saiz, uno de los alcaldes de Asturias con más años en el cargo, ya había anunciado a principios de año que no se presentaría a los próximos comicios. García recibirá un homenaje el próximo día 3 de mayo.