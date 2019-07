VÍDEO | "Vamos a volver a repetir la hazaña", afirmó tras el suceso del año pasado

Héctor Carballo dijo en su momento que volvería a ser protagonista de alguna otra "hazaña" digna de ser reseñable y no ha faltado a su promesa. Aunque en esta ocasión no lo buscaba, vuelve a ser noticia. Días después de lo ocurrido en el Angliru, Héctor Carballo ofreció unas declaraciones a este diario en las que no se arrepentía de nada. "Vamos a volver a hacerlo, a repetir la hazaña. Mejor equipados. Pero ahí y, si los hay, en sitios peores", señaló entonces este aficionado a las rutas en todoterreno, que, a su vez, se convirtió en el portavoz del grupo de jóvenes que se quedaron atrapados. "Fue una falta de respeto. Ese hombre para mí no es un profesional en su trabajo. Por lo menos que nos digan que no pueden ir, pero que no se burle de la gente", lamentaba Carballo al respecto de las respuestas del jefe del 112.