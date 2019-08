Colloto cobra por entrar a su fiesta "para tener las mejores orquestas"

"Podemos hacer unas fiestas austeras o podemos montar un fiestón, pero para eso necesitamos dinero". Lo dice Iván Suárez, presidente desde hace tres años de la Sociedad Collotense de Festejos (Socofe), donde han tomado la decisión de cobrar dos euros por entrar en el prau de las fiestas de la localidad, que se celebrarán desde el viernes 30 de agosto hasta el martes 3 de septiembre. El programa incluye la actuación de "Los Secretos" y de algunas de las orquestas más solicitadas para las verbenas, como "Panorama", "Assia" y "París de Noia".

La medida tiene matices. Solo se pagará a partir de las ocho y media de la tarde y los niños y los socios de Socofe podrán entrar gratis. "No será algo férreo", asegura Suárez para explicar que si alguien accede al recinto antes de las ocho y media "no se le va a echar por no haber pagado". Además, el presidente de la sociedad de festejos entiende que "si una persona entra a las siete o las ocho se supone que consumirá algo en la barra antes de que comience la verbena".

La medida "no tiene nada que ver con el botellón". Eso lo tienen controlado porque desde hace tres años, cuando Suárez y su equipo se hicieron cargo de las fiestas, está prohibido acceder con bebidas al prau de la fiesta.

Se trata de conseguir dinero para hacer unas fiestas que atraen cada noche a miles de personas. "Cobramos un poco, un mínimo porque si no sería inviable tener el cartel de actuaciones que tenemos y que la gente nos pide", explica Suárez.

Socofe tiene alrededor de mil socios que pagan una cuota anual de 13 euros. En las fiestas reciben el libro de la asociación, el bollo preñáu con vino y una ración de paella con postre. Todo esto cuesta más de los 13 euros que abonan anualmente, "y lo que se recauda en las barras durante los cinco días de la fiesta no da para pagar a las orquestas que vienen", insiste el presidente de la sociedad de festejos.

Iván Suárez reconoce que "es una novedad cobrar por ir a una fiesta de prau", pero también que "hay muchísima gente que agradece el nivel de las actuaciones que hay en Colloto".

La Sociedad Collotense de Festejos comentó esta iniciativa al Ayuntamiento de Oviedo, que es quien debe dar la licencia para la celebración de las fiestas. El Consistorio ni entra ni sale en que se establezca un precio de entrada. Se trata de una finca privada y si los organizadores quieren cobrar están en su derecho. Los responsables de festejos sí que se encontraron con la misma petición por parte de otras asociaciones de festejos del municipio, pero al tratarse de prados de titularidad pública no se permitió el cobro de ningún tipo de entrada.

En otras localidades asturianas como Pola de Siero se barajó hace tiempo la posibilidad de cobrar para acceder a romerías como el Carmín, una medida que finalmente fue desestimada.

Iván Suárez se ha encontrado detractores, vecinos que no están a favor de que se cobre, "pero la mayoría lo han entendido y lo han acogido muy bien, con lo que estamos muy satisfechos, reconocía ayer".

La iniciativa es puramente económica. El caché de las orquestas que estarán en Colloto puede oscilar entre los 10.000 y los 20.000 euros. Los precios oscilan dependiendo del día de la semana. La actuación de "Panorama" un sábado fuerte de verano puede superar los 20.000 euros, según diversas fuentes.

Iván Suárez lo tiene claro, "si tuviésemos dinero traeríamos a Colloto al Circo del Sol", afirma rotundo.