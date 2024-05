El entrenador del Huesca explica por qué el VAR anuló el penalti en contra del Oviedo: "No entiendo la norma, pero es así"

El partido del Huesca y el Oviedo, 0-2 no estuvo exento de polémica. En esta ocasión, el colegiado señaló un penalti por mano de Oier Luengo cuando el resultado era de 0-1 por mano. Sin embargo, el VAR llamó al colegiado frente a la pantalla para revisar su decisión. Tras consultar en el monitor, el árbitro corrigió y deshizo el penalti.

La jugada fue protestada por la afición del Huesca. Al final del choque, el entrenador local, Antonio Hidalgo, hizo referencia a la acción explicando la razón de que no fuera penalti. «Lo primero, es de agradecer al árbitro poder hablar con él. Él nos dice que si viene de tu cabeza y te da en la mano no es penalti. Y yo no entiendo esa norma. Y encima nos quita el córner que teníamos. Pero es así y es una situación complicada», explicó ante los medios.

Sobre el desarrollo del partido, Hidalgo expuso que «estamos en un momento complicado, de malas sensaciones, y se ha visto sobre todo en al segunda parte. En la primera creo que estuvimos mejor que ellos en muchas fases del choque, sacamos muchos córners, y eso habla de que el dominio de la situación era nuestro, pero no acabamos casi nada ede lo que intentamos». Y añadió el técnico del Huesca: «Cuando recibes un gol ahora es una losa demasiado pesada de la que cuesta mucho levantarse. Además, hay un penalti claro que no te conceden y tratas de seguir remando».