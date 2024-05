La exnovia de Carlo Costanzia ataca de nuevo a la pareja y habla de infidelidades: "Celoso y posesivo"

El culebrón entre Carlo Costanzia, Jeimy y Alejandra Rubio parece que va a más después de las declaraciones de la expareja del hijo de Mar Flores. Jeimy ha decidido atacar a la pareja con todo y, después de las declaraciones de la semana pasada y las contestaciones de la pareja, ha vuelto a ponerse delante de las cámaras para seguir escarbando en su pasado con Carlo Costanzia.

De ese pasado habla de infidelidades y falta de confianza entre ambos. "Cuando yo no estaba en Madrid, cerca de él, me enteraba de que estaba con otra chica. Era desleal y él me dejaba claro que no teníamos una relación estable y que yo estaba allí (en Tarragona) y él aquí", empezó diciendo Jeimy en la entrevista que dio en ¡De Viernes!

En su momento, ella llegó a ser consciente de las infidelidades del joven actor, pero acababa convenciéndole con las supuestas mentiras que le contaba: "Venía a los cuatro días contándome que ellas no eran como yo y yo me lo creía", desveló la entrevistada, que no se dejó nada por sacar. El control también llegaba a las redes sociales, donde le decía que publicar o no.

"Si subo una historia me decía 'no pongas eso que van a escribirte' o si quedaba con un amigo en Madrid se enfadaba y me dejaba de hablar", confesaba. También fue preguntada por la relación de Carlo con su madre, después de que Alejandra Rubio desvelase que había conocido a la modelo. "Yo he visto cosas, pero no os lo puedo contar, me sabría mal", atinó a decir Jeimy que, por reparo, no quiso contar nada más.

La reacción de Carlo Costanzia

Por el contrario, y como suele acostumbrar, Carlo Costanzia se ha mostrado más reservado en sus declaraciones a la prensa. Sin pasar por ningún plató y asaltado en medio de la calle por los periodistas, Costanzia no quiso entrar en el duelo de declaraciones entre Alejandra y Jeimy. Sin querer hacer ningún comentario, la periodista le pregunto por la disparidad de actitudes del hijo de Mar Flores, que algunas veces contesta y otras no.

"Porque tú no me pagas", contestó en un tono humorístico con el que quería cortar las preguntas. Sin embargo, el asedio continuó por parte de la periodista que quería saber si le llegaban a influir los comentarios de Jeimy en los que afirmaba que Carlo no estaba realmente enamorado. Una vez más, el joven actor despejó balones de forma sencilla y sin meterse en ningún jardín.

"Cada uno se gana la vida como quiere", sentenció Carlo, que no volvió a contestar a más preguntas.