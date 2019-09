Canteli acelera el plan de "recuperación" del Antiguo tras un apuñalamiento en Mon

"Hay que cambiar el Oviedo Antiguo. Quiero que los vecinos retornen allí, que haya orden y que aparezca el comercio de proximidad con tiendas y bares donde poder tomarse una tapa de pulpo. En nuestro casco antiguo no se puede hacer eso, se ha convertido en un pequeño antro que genera problemas". Alfredo Canteli reaccionó ayer así al último suceso violento ocurrido en la ciudad, en plenas fiestas de San Mateo y en la calle Mon. Un joven de 17 años apuñaló de madrugada al portero de un pub que previamente le había denegado la entrada. La víctima, un senegalés de 37 años, sangraba abundantemente por un costado, pero ya está fuera de peligro y al cierre de esta edición esperaba recibir el alta en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La Policía Local detuvo al agresor minutos después de los hechos, aunque según explicó el dueño del pub a LA NUEVA ESPAÑA otros cuatro jóvenes participaron en la agresión. El detenido, marroquí y residente en el Centro de Menores Extranjeros No Acompañados de Loriana, pasó a disposición de la Policía Nacional.

El Alcalde compareció ante los medios horas después para mostrar su pesadumbre y anunciar que pondrá en marcha lo antes posible un plan de "recuperación" del casco antiguo. "Me disgusta terriblemente que un chaval menor de edad venga a desestabilizar la ciudad con una acción totalmente reprobable. No quiero eso para Oviedo. Esa gente no sabe convivir. El Antiguo está abandonado y el abandono genera ese tipo de cosas", comentó antes de añadir que "debe haber menos bares de copas y más negocios de hostelería y tiendas de barrio en la zona".

Una noche de incidentes

El apuñalamiento en la calle Mon, ocurrido a las cinco de la mañana, no fue el único incidente de la noche. La Policía Local practicó otras dos detenciones. Un empleado del servicio municipal de limpieza resultó herido en el rostro y la cabeza hacia las ocho de la mañana cuando un chaval le dio una patada a una botella en la plaza del Sol que impactó contra él causándole lesiones que requirieron grapas y puntos. En la calle Mendizábal, los agentes arrestaron a un hombre hacia las 04.30 horas por agredir a su pareja durante una discusión. Varias personas llamaron al 092 para alertar de los hechos. Según estos testimonios, el detenido le habría dado una bofetada a la mujer, que defendió a su pareja cuando llegó la policía y rogó que no se lo llevaran a comisaría.

Habla el dueño del pub

El propietario del pub "La Clave" de la calle Mon donde se produjo el apuñalamiento asegura que los jóvenes que participaron en la agresión son conocidos y habituales de la noche porque roban carteras y bolsos. "Yo estaba allí y lo vi todo. Mi empleado les prohibió la entrada para evitar líos y porque además el local estaba lleno. Ejerció nuestro derecho de admisión. Entonces, uno sacó algo del bolsillo y se lo clavó en un costado. Todavía no sabemos qué era, pero estaba afilado. Eran cinco y estoy seguro de que menores de 18".

Según el dueño del negocio, no es el único grupo de menores que opera por la noche de la misma manera. "Estos críos tienen a toda la calle atemorizada. Suelen ir con capuchas para que no se les reconozca en los robos y en las huidas. La policía les acompaña algunas veces a sus casas o pisos de acogida", explica para añadir a continuación que en su caso y en el de otros locales de copas han optado por usar un "pinganillo" para que los porteros se comuniquen con los encargados de seguridad.