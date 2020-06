Oviedo se vuelca en la economía local para recuperar "hasta el último empleo"

Las medidas enfocadas al mantenimiento y la generación de empleo, así como las destinadas al impulso económico y empresarial en el municipio, suman una partida ligeramente superior a los 13 millones de euros en el plan anticrisis presentado ayer por el gobierno local, con el alcalde, Alfredo Canteli (PP), a la cabeza. El regidor subrayó que este programa se marca como objetivo atender las emergencias sociales que ha planteado el coronavirus y "recuperar hasta el último puesto de trabajo perdido", con especial atención a la hostelería, el comercio, el turismo o la cultura. El reto es importante. Según el concejal de Economía, Javier Cuesta, Oviedo ha perdido 2.400 empleos desde que se declaró la pandemia.

El plan municipal de recuperación se inicia este año con 13,6 millones de euros y deja más de 7 millones para el que viene, sumando un total de casi 21. Se nutre exclusivamente de fondos municipales, ya que, como lamentó Canteli durante la presentación, el Ayuntamiento no ha recibido apoyo económico ni del Principado ni del Ejecutivo central para hacer frente a lo que calificó de "desafío sin precedentes". Junto a las políticas económicas, la hoja de ruta municipal incluye un eje de acción social y educativa dotado con 5,1 millones de euros, de los que 4 millones corresponden al plan de emergencia bautizado como "Oviedo contigo".

Además, se recogen actuaciones por importe de 650.000 euros en el ámbito de la cultura, centradas en muy buena medida en la contratación de artistas locales, así como un plan especial de inversiones que incluye una treintena de obras en diferentes barrios del municipio. Según el concejal responsable, Nacho Cuesta (Cs), se trata de actuaciones que están siendo definidas ahora, en atención a las peticiones efectuadas por las juntas de distrito y las asociaciones vecinales. El edil de Urbanismo garantizó que la ejecución de estas obras, cuyo arranque está previsto para el presente año, no supone que se vayan a dejar de lado las actuaciones que cuentan con partidas presupuestarias ordinarias. Entre ellas citó las reformas del Palacio de los Deportes y de la plaza de toros, la segunda fase de la reordenación de la Ronda Sur o la solución definitiva para la entrada a Oviedo por Santullano.

El coste estimado de las treinta obras previstas en este paquete adicional es de 1,8 millones de euros. Forman parte de una estrategia con la que se que busca potenciar la construcción en la ciudad mediante medidas complementarias de apoyo a la actividad privada. La idea es que el ladrillo pueda absorber buena parte del empleo perdido en el sector de los servicios, sin duda el más afectado por la inesperada crisis.

Otros pilares sobre los que se sustenta el plan municipal presentado ayer en el Ayuntamiento son los relacionados con el ámbito de la transformación, que se lleva una partida bianual de 672.000 euros para actividades de digitalización y protección sanitaria, así como el de prevención, con 75.000 euros disponibles. Para la contratación de personal se reserva una partida de 770.645 euros, de los que algo más de 515.000 euros corresponden al ejercicio de 2021.

Dentro de las medidas económicas está prevista la puesta en marcha de un nuevo plan municipal de empleo, dotado con dos millones de euros, una agencia de colocación y ayudas directas al mantenimiento y la creación de puestos de trabajo. Además, hay un ambicioso plan formativo en materia de empleo en el que tendrá relevancia el reciclaje de los trabajadores de la hostelería que se hayan quedado en el paro y que busquen acomodo laboral en otros sectores. La línea de avales de Asturgar tiene una dotación de un millón de euros en este plan municipal anticrisis, en el que las ayudas a las empresas para que adapten sus locales e instalaciones a las exigencias sanitarias por la pandemia ascienden a dos millones de euros.

Canteli reconoce que afrontar la pandemia, y el esfuerzo económico que supone para el Ayuntamiento, le ha obligado a "cambiar la agenda del gobierno", a fin de que Oviedo "se reactive" y "recupere la senda del bienestar y la creación de empleo". A este respecto, reseñó que el plan para la reconstrucción diseñado "con la generosidad y las responsabilidad" de todas las concejalías "no es una mera lista de actuaciones" sino el programa concienzudo que "necesita Oviedo".

El regidor no dejó pasar la oportunidad para criticar al falta de respaldo económico de las administraciones central y autonómica a la recuperación de la ciudad. Canteli se mostró especialmente crítico con el hecho de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no permita a los ayuntamientos utilizar sus remanentes y superávits en las políticas de emergencia derivadas de la pandemia. "Hasta se ha llegado a hablar de que se nos iban a quitar esos fondos, sin que los grupos de la oposición municipal que sostienen al Gobierno de la nación levantasen la voz", enfatizó Canteli, para afear a PSOE y Somos, sin nombrarlos, que "el amor as Oviedo y a los ovetenses no se demuestra con el silencio". "Es un dinero de los ovetenses debe ser invertido en el municipio", finalizó el Alcalde.