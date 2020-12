El ovetense Fernando Rodríguez Miaja, decano del exilio republicano español en México y sobrino del general también ovetense José Miaja Menat, el militar que evitó la caída de Madrid en noviembre de 1936 y el avance de las tropas franquistas, ha fallecido en México a los 103 años.

De su fallecimiento el pasado viernes, 27 de noviembre, daba cuenta el Ateneo Español de México, que informaba de que Rodríguez Miaja, integrante del Patronato del Ateneo y miembro de su asociación civil desde 1953, había llegado como exiliado al país mexicano en 1939, desarrollando luego "una exitosa carrera como ingeniero".

Fernando Rodríguez Miaja, nacido el 11 de agosto de 1917 en Oviedo, recordó para LA NUEVA ESPAÑA en 2013 -en una entrevista en profundidad- la azarosa huida en automóvil, avión y barco, acompañado de su tío el general, partiendo de Madrid a Alicante, y de allí a Orán y París hasta recalar en La Habana y finalmente en el puerto de Veracruz. Ingeniero militar de formación, con cien años seguía acudiendo a diario a la empresa de construcción que estableció en México. "Ya no me comprometo a proyectos de más de treinta años, no sea que se queden a medias", bromeaba siendo centenario.

No volvió a pisar suelo español hasta 1976, "cuando murió Franco", y se definía como un hombre de izquierdas. "Hice la guerra luchando contra todos los "ismos", fascismo, nazismo, franquismo", agregaba.

Hijo de Etelvina Miaja -hermana del general José Miaja Menant-, natural de Oviedo, y de Nicolás Rodríguez Suárez, comerciante ovetense con orígenes pixuetos, siempre mantuvo gran querencia por Asturias.