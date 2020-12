Programadas para la igualdad

“En mis años como olímpica me he dado cuenta de la poca presencia que tienen las mujeres en este campo. En cuanto avanzaban las fases y quedaban menos de cincuenta personas en competición yo siempre era la única chica. De hecho fui seleccionada para el equipo español y yo era la única mujer”, explica Huergo para justificar la iniciativa que preside. “Hasta que no llegué a la Universidad de Oxford no conocía a otras chicas que también programen”, añade la joven. “Si queremos que en las empresas informáticas haya más mujeres tenemos que conseguir que las universidades saquen más licenciadas. No puede haber paridad cuando el porcentaje de alumnas de Informática es del diez por ciento. Por eso hacemos esto, para darles un impulso a todas esas chicas que tienen talento y no saben como desarrollarlo”, dice David García, que tiene 37 años.

En definitiva, la Olimpiada Informática Femenina de España nace para garantizar que en las siguientes generaciones no solo haya una mujer en las competiciones. El comité organizador comenzará este domingo con entrenamientos semanales de programación y algoritmia para todas aquellas alumnas que quieran sumarse a la aventura, siempre que no tengan más de 20 años y que estén cursando la ESO, Bachiller o una FP de Grado Medio en España o su equivalente en el extranjero. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web www.oifem.es sin ningún tipo de coste. Los entrenamientos serán de todos los niveles, desde iniciación hasta competitivo avanzado. “Queremos dar a conocer la algoritmia al mayor número posible de alumnas y que sirva para descubrir vocaciones, ya que actualmente esta formación no se ofrece en secundaria en la mayoría de centros”, explica la joven ovetense. “Además de formar a las que empiezan también impulsaremos a las que ya sepan programar a mejorar todo lo posible”, añade Blanca Huergo.

La competición

La iniciativa que preside la joven ovetense también arranca con la vista puesta en la primera Olimpiada Europea Femenina de Informática, que tendrá lugar en Zúrich en junio de 2021. No en vano, las cuatro chicas mejor clasificadas en la fase nacional serán seleccionadas para asistir a este campeonato. “Desde diciembre hasta febrero nuestras actividades serán formativas. En febrero organizaremos un clasificatorio online y de ahí saldrán las finalistas nacionales. Al ser online, podremos tener un mayor número de participantes y no dejar a nadie fuera”, explica Huerga. “En marzo organizaremos en Barcelona una final presencial, donde las cuatro mujeres mejor clasificadas serán elegidas para representar a España en la Olimpiada Europea. Desde marzo hasta junio entrenaremos al equipo español de cara a la Olimpiada Europea, para que saquen el mejor resultado posible”, subraya la ovetense, que empezó a programar a los once años de forma autodidacta.