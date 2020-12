En Ribera de Arriba han conseguido convencer a Papá Noel para que se pase por el concejo unos días antes de su visita oficial. Los niños de municipio recibieron ayer sus primeros regalos de la Navidad durante una merendola organizada por el Ayuntamiento frente a la Casa Consistorial, una fiesta con todas las medidas de seguridad que contó con la presencia de un “food truck” (camiones adaptados para servir comida) para dispensar el menú a los participantes. Santa Claus no dejó a ningún niño sin regalo. Los más pequeños –hasta 3 años– recibieron un neceser serigrafiado con el logo del Ayuntamiento y los mayores –hasta los 17– una mochila. Y para merendar, una hamburguesa, patatas, un trozo de tarta de chocolate y una bebida.

Los niños de Ribera de Arriba no tendrán este año cabalgata de Reyes, pero la sorpresa que recibieron ayer sirve para darle color a la Navidad más insípida de sus vidas. “Me ha gustado mucho la mochila, pero la verdad es que la merienda estaba muy rica. A ver si el año que viene podemos quedarnos a comerla todos juntos para poder jugar con los amigos”, explica Álvaro do Santos, que ayer estuvo en la plaza del Ayuntamiento de Ribera de Arriba junto a su primo Abel. “Es la primera vez que hay algo así, pero estaría bien que a partir de ahora lo hiciesen todos los años”, señala este último.

Las intenciones del Alcalde pasan por consolidar esta fiesta para los niños. “Se lo merecen porque se han portado muy bien durante este confinamiento. Queríamos haberles puesto una carpa y que se quedasen todos a merendar, pero las circunstancias no lo permiten y tienen que irse a sus casas. El año que viene será mejor y estaremos más liberados”, explica el socialista Tomás Manuel Fernández Muñiz. No en vano, el Ayuntamiento se vio obligado a diseñar un protocolo para garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad entre los participantes. Así, en la plaza del Ayuntamiento se establecieron unos itinerarios vallados para evitar la concentración de personas a la hora de recoger los regalos y la comida. “También los hemos ido citando a diferentes horas, de manera escalonada, para que no se concentrasen aquí todos a la vez”, señala el Alcalde. Según los cálculos de Tomás Manuel Fernández, ayer merendaron alrededor de 260 niños empadronados en el concejo. Pero los pequeños no fueron los únicos que este año tuvieron regalo por Navidad. El Consistorio obsequió a todos los vecinos con una planta de Pascua y un calendario elaborado con fotos de personas del municipio.