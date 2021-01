El concejal de Somos Oviedo Rubén Rosón ha exigido esta mañana al equipo de gobierno de Canteli que “deje de dormirse en los laureles” y trabaje para que muchos de los barrios de la ciudad puedan acceder a los 5.300 millones de euros correspondientes a los fondos europeos para la rehabilitación y la regeneración urbana a tres años, con el objetivo de hacer más eficientes energéticamente 480.000 viviendas anunciados por la vicepresidenta económica Nadia Calviño esta semana. “Aunque todos sabíamos que la apuesta de las próximas décadas de la Unión Europea sería en la lucha contra el cambio climático y la reducción del consumo energético parece que el gobierno de Canteli no está por la labor de trabajar como lo han demostrado prologando los presupuestos” ha sentenciado Rosón. “Las financiaciones europeas hay que trabajarlas duramente y con tiempo para conseguirlas, y sabemos de lo que hablamos pues fuimos capaces de conseguir 10,3 de millones durante nuestro mandato pese a que nos encontramos un ayuntamiento del PP que no había preparado ni un papel para obtenerlas. No han cambiado dado que llevan ya casi dos años sin haber movilizado un céntimo de los fondos EDUSI”, ha continuado el concejal.

Según las declaraciones de la ministra 2.400 millones irán destinados íntegramente a rehabilitación de barrios y 1.080 millones para edificios públicos de ayuntamientos y comunidades autónomas. “Esta vez lo tienen mucho más fácil que nosotros, y con un poco que se esfuercen el Ayuntamiento puede obtener financiación europea. El Bipartito tendría que hacerlo muy mal si no consiguiese al menos unos 25 millones de euros para la parte de los barrios, eso sí, debe de hacer el trabajo o nos quedaríamos sin ellos” ha trasladado Rosón. “Como nosotros ya teníamos el trabajo hecho y en pro del interés general de los carbayones estamos dispuestos a cederles el trabajo que presentamos en campaña a los vecinos de Oviedo”. El proyecto consistía en la rehabilitación de los conjuntos de vivienda en bloque, promovidos principalmente por iniciativa pública durante los años 50 y 60, sin ascensor y necesitados de actuaciones para la mejora de la eficiencia energética. Serían 74,5 millones, duraría 15 años, y servirían para rehabilitar energéticamente los edificios de más de cuatro alturas. “Era una de nuestras principales propuestas del programa electoral y vemos en las ayudas del gobierno la posibilidad de llevarla a cabo en mucho menos tiempo del que inicialmente creíamos”. Los estudios realizados por Somos y presentados en campaña determinaban la posibilidad de rehabilitar 2834 viviendas en barrios de gente trabajadora.

Desde Somos anuncian una serie de reuniones con las asociaciones vecinales para presentarles el trabajo y que puedan presionar al ayuntamiento para que se ponga las pilas y llevar a comisión de economía para que el ayuntamiento apruebe la propuesta. “Si es por Canteli y los Cuestas todos sabemos que los carbayones no van a ver ni un duro así que nos toca presionar para que el dinero no se lo repartan entre cuatro” ha concluido Rosón.