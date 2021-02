El Calatrava sí, pero no a cualquier precio: así ven los ovetenses la venta del centro comercial

Calatrava sí pero cómo. Empresarios, comercios y vecinos ven una oportunidad en la posibilidad de que el Ayuntamiento se haga con el centro comercial del Calatrava, una vez que la quiebra de los propietarios y el proceso concursal favorecen que lo que en su día se conoció como Espacio Buenavista o Espacio Modoo pueda ser adquirido en algún momento por el municipio, tal y como adelantó ayer este periódico.

En general, la mayoría de los agentes consultados opina que el centro comercial puede ser el complemento idóneo para el Palacio de Congresos, convirtiéndose en el gran espacio expositivo que le faltaba al equipamiento para las grandes citas comerciales o sectoriales. Pero también alertan de que no se puede pagar un precio desorbitado y generar un roto económico en las arcas municipales, como el que dejó la adquisición de “Villa Magdalena”.

José Manuel Ferreira: “Hay que esperar el momento justo y oportuno, cuando tenga un valor cercano al cero, que es hoy en día lo que vale para la iniciativa privada”

La Cámara de Comercio de Oviedo fue una de las primeras en plantear una solución como la que ahora parece dibujarse en el horizonte. “Creímos que iba a llegar y llegó”, razona su presidente, José Manuel Ferreira. La Cámara considera que “es una ocasión magnífica para que el Ayuntamiento incorpore el centro comercial a la infraestructura pública”. Pero también pide cautela. “Hay que esperar el momento justo y oportuno, cuando tenga un valor cercano al cero, que es hoy en día lo que vale para la iniciativa privada”.

En lo que sí coincide Ferreira es en que debe vincularse el equipamiento con el Palacio de Congresos por el potencial que supondría para la ciudad de cara a especializarse en el terreno congresual y de exposiciones. La Cámara también valora muy positivamente que sea un espacio “versátil” y muy “adaptado” para este tipo de actividades.

Nacho del Río: "Pediria al Ayuntamiento que no puje, que lo deje pasar de momento, porque no estamos para grandes gastos y hay que tener claro el proyecto de ciudad que se quiere"

El presidente de la asociación “Comercio de Oviedo”, Nacho del Río, tiene dudas sobre cuáles podrían ser los planes municipales para el recinto y del coste que pueda suponer la operación. “Depende para qué lo quieran y de las estrategia municipal de recintos que haya en la ciudad; ahora bien, si no sale muy caro, si te lo regalan, pues que sea bienvenido, pero si no es así hay que mirar bien a qué precio saldrá”. Del Río no es ajeno a las bondades de recintos de exposiciones de grandes dimensiones, pero alerta de que “no se puede comprar a cualquier precio”. Y recomienda al Ayuntamiento “que no puje, que lo deje pasar de momento, porque no estamos para grandes gastos y hay que tener claro el proyecto de ciudad que se quiere. Sería un despropósito pagar mucho dinero y todos recordamos que hay un centro social que nos costó 60 millones de euros”.

Ramón del Fresno: "No se puede llenar el entorno del Calatrava de carpas como si fuera una fiesta patronal, los vecinos no permitiríamos eso, pero me parece muy conveniente que se utilice el espacio del centro comercial, el parking y los muelles de carga"

Desde la asociación de vecinos de El Cristo y Montecerrao, su presidente, Ramón del Fresno, no entra en las opciones de compra, pero sí razona que ese espacio, mientras esté cerrado y sin ocupación, se tiene que utilizar como complemento del Palacio de Congresos como recinto de exposiciones. “Fue una propuesta que yo ya lancé cuando se iba a organizar el mundial de los quesos, ahora aplazado. Yo ya dije que no se puede llenar el entorno del Calatrava de carpas como si fuera una fiesta patronal. Los vecinos no permitiríamos eso. Al revés, me parece muy conveniente que se utilice el espacio del centro comercial, el parking y los muelles de carga. Nosotros, desde luego, tiramos voladores si eso se llega a adquirir o a firmar un convenio para utilizarlo”.

Nacio González: "La operación del Calatrava fue una ruina para la ciudad desde el primer momento y algunos siguen empeñados en que siga siéndolo enterrando dinero público ahí. El Calatrava fue un fracaso y el campo de fútbol nuevo otro"

Otro líder vecinal, Nacio González, se pone al otro lado del razonamiento, censura la opción de compra y recuerda el dinero que el Ayuntamiento lleva pagado por el Calatrava (18 millones por rescatar la concesión del Palacio aparte de los terrenos públicos). “La operación del Calatrava fue una ruina para la ciudad desde el primer momento y algunos siguen empeñados en que siga siéndolo enterrando dinero público ahí. El Calatrava fue un fracaso y el campo de fútbol nuevo otro. Esto parece otra ocurrencia más de Nacho Cuesta. Quieren volver a rescatar con dinero público negocios privados fallidos mientras en el barrio de Buenavista sigue la plaza de toros en ruina, los terrenos del Viejo Hospital abandonados y la gente de la zona sin un centro social”.

La oposición también se mostró muy crítica con la posible operación, “paradigma de la política del PP de regalar bienes públicos y especulación” para el PSOE, que llama a Canteli a “tomar nota” del pasado más reciente; “lamentables declaraciones de Nacho Cuesta que solo quiere destruir patrimonio y rescatar los pufos del PP y PSOE” para Somos y peticiones de “ cautela y transparencia” en “tiempos de muchas necesidades”, en palabras de Vox.