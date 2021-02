La Policía Local hará controles para que se cumpla el aforo en los supermercados

La Policía Local de Oviedo comenzará a vigilar los supermercados de la ciudad a partir de mañana para que se respeten los aforos y el resto de las normas establecidas por las autoridades sanitarias para tratar de ponerle freno a la pandemia. Los agentes municipales también montarán dispositivos de vigilancia en las inmediaciones de este tipo de comercios con la intención de impedir contactos imprudentes en las colas que se formen fuera de los establecimientos si es que el aforo está completo.

En general, las cadenas de supermercados que funcionan en Oviedo y en el resto de la región ya están aplicando sus propias medidas preventivas desde que comenzó la crisis sanitaria. Entre otras cosas se han reducido los horarios, hay gel hidroalcóholico en cada esquina , se han colocado mamparas en las cajas y se ha marcado la distancia de seguridad con señales en el suelo, pero el Ayuntamiento de Oviedo quiere más. “Con esta nueva medida policial se pretende comprobar que en estos comercios no se permita el acceso al establecimiento una vez completado el aforo mientras no abandonen el establecimiento otros clientes. Igualmente se vigilará que en la vía pública se mantengan unas distancias mínimas entre quienes esperen su turno de entrada”, señalan fuentes del área de Seguridad Ciudadana. No obstante, los propios supermercados tendrán que seguir estando alerta. “La responsabilidad de mantener el aforo en el interior de los comercios recae en los propietarios del establecimiento y, en su caso, de sus empleados o del personal de seguridad privada designado por ellos”, explican fuentes policiales.

La normativa vigente a día de hoy establece que en los supermercados no podrá superarse el treinta por ciento del aforo total. “Queremos garantizar las mejores condiciones de seguridad para los ovetenses. Somos conscientes de que contamos con su mayoritaria colaboración, pero creo que es necesario incrementar los controles en aquellos espacios en los que es más posible que se generen situaciones de riesgo por la afluencia masiva de personas”, explica el concejal de Seguridad Ciudadana. “Los controles de la Policía Local no suponen que existan incumplimientos o dejación por parte de estos espacios comerciales, simplemente es una llamada de atención para que no se relajen los controles y para que podamos recuperar poco a poco la normalidad en el municipio de Oviedo. Hay sectores, como el de la hostelería, que están sufriendo las más graves condiciones de esta pandemia y es una obligación de todos colaborar para limitar al máximo los escenarios en los que se facilita la propagación”, añade el popular José Ramón Prado.

Los mandos de la Policía Local también quieren recordarles a los clientes de los supermercados que han de seguir a rajatabla las pautas establecidas para evitar los contagios. Entre otras cosas, piden que las personas acudan solas a comprar cada vez que sea posible, que no vayan las personas de riesgo o que se use la tarjeta de crédito para pagar siempre que se pueda. Además de vigilar los supermercados, la Policía Local de Oviedo continua –en colaboración con la Policía Nacional– con el operativo para vigilar el cierre perimetral del municipio y para garantizar “el cumplimiento y respeto de las normas frente a la pandemia”.