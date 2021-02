La Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA) ha emitido un comunicado para mostrar su "total y absoluto rechazo" a la "incomprensible" decisión del Ayuntamiento de Oviedo de "destinar agentes de la Policía Local al control de aforos en supermercados y grandes superficies comerciales al objeto de evitar aglomeraciones, vigilar el cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias y el mantenimiento de las distancias ínter personales de seguridad entre los usuarios y clientes".

Los vigilantes de seguridad son conscientes de que el cuerpo municipal de policía tiene capacidad legal, administrativa y competencias para el ejercicio de tales funciones", pero consideran que los agentes no están para eso. "No es porque no puedan hacerlo, es porque los escasos recursos humanos policiales de los que se disponen en la Policía Local deberían ser utilizados para labores que tienen asignadas y las tareas de seguridad ciudadana".

Los profesionales del sector también creen que son ellos los que deberían de hacer ese trabajo. "Desde la declaración del estado de alarma, disposiciones nacionales, decretos y demás normativa reguladora, dichos trabajos fueron asignados a vigilantes de seguridad habilitados por el Ministerio del Interior, contratados a través de empresas de seguridad inscritas en el registro nacional y garantizando óptimamente el cumplimiento de las normas establecidas de prevención y control de aforos en las grandes superficies y centros comerciales. Y esos costes los asumen las propias cadenas de alimentación", recoge el comunicado. "Entendemos que no se pueden dedicar recursos de la Seguridad Pública para estas funciones de control en instalaciones privadas y con grandes beneficios comerciales y económicos que pueden asumir los costes que generan la contratación de vigilantes de seguridad privada", añade el texto.

De esta forma, los responsables de AVISPA le piden al equipo de Gobierno que rectifique. "Solicitamos a los responsables de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo, concretamente al concejal José Ramón Prado Pérez, que reconsidere tal decisión en cuanto a la disponibilidad y los recursos humanos y policiales dispuestos para el operativo iniciado en el municipio".