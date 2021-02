La Policía Local, como ya había adelantado LA NUEVA ESPAÑA, inició esta mañana la campaña de controles para garantizar que se respete la normativa anticovid en los supermercados de la ciudad. "Llevamos vigilando los supermercados y cualquier establecimiento que esté abierto al público desde que empezó la pandemia, pero ahora queremos volver a comprobar que se está llevando a cabo la aplicación efectiva de las normas en unos espacios en los que se junta mucha gente", explica el subinspector Bernardo González. "Por el momento no existe una situación de alarma, pero si es cierto que hemos recibido quejas de algunos clientes por excesos de aforo en algunos supermercados", añade el mando policial.

Las inspecciones podrán realizarse a cualquier hora del día y, lógicamente, sin previo aviso. Esta mañana los agentes acudieron a un conocido supermercado de La Corredoria. "Lo primero que hacemos es solicitar la licencia del establecimiento, que es donde se recoge el aforo permitido. Después comprobamos los sistemas de control de accesos o que tengan medidas sanitarias y de higiene", explica el subinspector. "hay que recordar que las labores de control le corresponden a los responsables de los establecimientos y que nosotros sólo comprobamos que todo esté de acuerdo con la normativa. Si detectamos alguna relajación o algún incumplimiento se adoptarían las medidas correctoras o sancionadoras si fuese necesario", añade. En el caso de esta mañana, "el supermercado cumple a la perfección con las normas".

El subinspector Bernardo González no puede determinar la cuantía a la que se enfrentan los supermercados que no cumplan con la normativa porque depende de la gravedad del incumplimiento, pero asegura que la multa puede ser superior a los 30.000 euros. "Nosotros proponemos para sanción y abrimos un expediente. Después es el instructor es quien la valora en función de lo ocurrido. No es lo mismo que haya un pequeño incumplimiento que varios a la vez", señala González.

A la Policía Local no le va a temblar la mano. "Si hubiese un aforo superior al permitido, lógicamente, podríamos tomar la decisión de desalojar el establecimiento. Estamos hablando de una medida sanitaria y así habría que proceder hasta que se normalizase la situación", afirma Bernardo González. Los supermercados no pueden relajarse, pero sus clientes tampoco. "Si entramos en uno de esos establecimientos y vemos a alguien sin mascarilla o incumpliendo otra norma también podemos sancionarle. Es evidente", subraya