La basura orgánica se recogerá todos los días desde el 1 de junio

Oviedo se pone serio con el reciclaje. A partir del 1 de junio, el cubo marrón (basura orgánica) sustituirá en frecuencia al cubo negro (resto no reciclable). Los restos orgánicos se podrán reciclar todos los días, incluidos los domingos, mientras que la basura no reciclable se recogerá cuatro días a la semana. En el cubo marrón van los restos de comida, de infusiones y café, de jardinería, y el papel de cocina. Mientras que el negro queda reservado al textil sanitario, las colillas y los excrementos de animales. Las frecuencias de recogida de los envases (lunes, miércoles y viernes), el papel y cartón (martes, jueves y sábado) y el vidrio (un día variable en función de la zona) se mantienen como hasta ahora.

El concejal de Servicios Básicos, José Ramón Pando, presentó ayer una campaña de concienciación que cuenta con financiación europea a través de los fondos "Next Generation". Bruselas exige a las ciudades un 55% de reciclaje y Oviedo, al igual que la mayoría de España se queda muy atrás, con solo un 30%. Para remontar la situación, el Ayuntamiento repartirá folletos y establecerá puntos informativos en varios puntos del concejo. Adolfo García, jefe del Servicio de Limpieza y Recogida de residuos del Ayuntamiento, advirtió de que no reciclar supone un perjuicio económico, ya que la subida de las tasas por basura no reciclada que Cogersa impone a los ayuntamientos, ya no la asumirá el consistorio ovetense el año que viene.