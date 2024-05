El PP plantea un túnel desde Puente Seco a Aboño como alternativa al vial de Jove

Un nuevo acceso a El Musel por Aboño, con un túnel de 1.388 metros bajo la Campa Torres que evite el paso del tráfico portuario por la parroquia de Veriña, es la propuesta que ayer pusieron sobre el tapete la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, y el presidente del PP de Gijón, Pablo González, tras haberla consensuado con los vecinos de Veriña. Los dirigentes del PP recalcaron que se trata de una propuesta que hoy mismo trasladarán a "las tres administraciones" y a la Autoridad Portuaria de Gijón y que, en todo caso, tendrá que ser el Ministerio de Transportes quien plantee la solución para evitar un vial en superficie por Jove. Estiman su coste en 62 millones.

La propuesta planteada por el PP, que de ser asumida tendría que afinarse en un proyecto por los técnicos ministeriales, consiste en un acceso de 4.983 metros de longitud con dos carriles y de uso exclusivo para el tráfico portuario (aunque se respetaría el acceso de los vecinos de la Campa a caminos que parten de Aboño), una alternativa con "viabilidad económica", porque los 62 millones de euros de coste que estima el PP para este vial por Aboño es "bastante más razonable que los 236 que fuesen el vial de Jove", señaló González.

El vial propuesto conectaría mediante un nuevo enlace, con la GJ-10 cerca de la rotonda de Puente Seco. A unos 200 metros de ese enlace –del que también podría partir un nuevo acceso directo a la factoría de Arcelor en Veriña– partiría el nuevo túnel de 1.388 metros bajo la Campa Torres hasta conectar con los viales de Aboño, en el antiguo parque de carbones de la central térmica, a la altura de la cantera. La propuesta contempla, además, mejorar 2.600 metros del viales actuales en terrenos de Aboño y también el viejo túnel de acceso a El Musel bajo la Campa Torres, actualmente cerrado. Un túnel de unos 400 metros que actualmente está fuera de servicio y que desemboca en el control B del Puerto. Las cuentas del PP desglosan los costes en 5 millones para el enlace de Puente Seco, 38 millones para el nuevo túnel, 10 millones para los viales internos de la zona industrial y 5 millones para el viejo túnel de Aboño.

Pablo González, señaló que se trata de una propuesta del PP de Gijón, incluyendo partido y grupo municipal, y la calificó como "una solución limpia que no debería de molestar, porque no afecta a los vecinos de Carreño y no afecta a los vecinos de ningún barrio ni de ninguna parroquia rural de Gijón" al ir soterrada la parte que pasaría por Veriña. De hecho, el presidente de la Asociación de Vecinos de Veriña, José Luis García Nicieza, resaltó que se trata de "un proyecto consensuado" con ellos, tras la reunión que el PP mantuvo con dirigentes vecinales del oeste hace unas semanas en el Ateneo de La Calzada.

Pablo González señaló que será clave la postura del Puerto para que la propuesta del PP cuaje y defendió que con este vial "no hace falta hacer un vial por Jove, que quedará como una gran zona verde para el disfrute de todos los gijoneses", considerando más ventajoso el acceso por Aboño que por el Arbeyal, al estar más cerca de la ampliación de El Musel, que en el futuro generará la mayoría de los tráficos.

Respecto al acceso previsto desde 2005 a el Musel por Aboño, en superficie desde El Empalme (Carreño), el PP señala que su propuesta no requiere del desdoblamiento de la carretera hasta El Empalme para dotar de un acceso a El Musel y además Puente Seco está más cerca de la Zalia, la "Y" y la Autovía del Cantábrico.

El dirigente del PP destacó que la propuesta "es una solución que plantea eliminar la inmensa mayoría del tráfico pesado por La Calzada. Desde luego, la totalidad de los tráficos peligrosos y los pulvurulentos".

Pumariega destacó que "tenemos una nueva propuesta que creemos que es muy adecuada, porque no va en contra de nadie, no traslada el problema de un barrio a otro", "tenemos el PP la mano tendida a todos los partidos políticos para enseñar esta propuesta y mandarla también al Ministerio".

La vicealcaldesa indicó que los socios del PP en el gobierno local "están enterados de esta propuesta" antes de que ayer la presentaran y no consideró que la misma contradijera el planteamiento del ejecutivo municipal de que la solución definitiva a los accesos a El Musel la tiene que dar el Ministerio. Desde Foro Asturias declinaron ayer valorar la propuesta defendida por el PP.

El PP también resaltó que además de tener en cuenta las peticiones vecinales, su propuesta tiene también en cuenta los intereses del Puerto, al reducir los costes logísticos.

Suscríbete para seguir leyendo