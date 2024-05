Habla el concejal de Siero Alberto Pajares sobre las razones de su dimisión: "Cumplí, me voy satisfecho del trabajo, pero necesitaba un cambio"

Alberto Pajares San Miguel, concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, madrugó ayer para presentar su dimisión como edil del Ayuntamiento de Siero. Aún no eran las nueve de la mañana cuando la renuncia ya había entrado por registro municipal. Fue una decisión que no había trasladado antes al alcalde, Ángel García, que se enteró cuando ya estaba hecho. Pese a que no hubo la cortesía de la comunicación previa, Pajares sostiene que no hay problema alguno con el regidor ni son las desavenencias en el seno del gobierno lo que provoca su marcha. Está "cansado", siguió este mandato porque se lo pidieron, pero cree que su etapa en el Consistorio ha finalizado. Se va "satisfecho" del trabajo realizado y de momento va a descansar unos días. Tiene una excedencia como trabajador de una entidad bancaria y además, explica él mismo, aprobó una oposición para Interventor del Principado el año pasado, una opción que valorará si tiene la oportunidad de incorporarse a una plaza.

La renuncia de Pajares, adelantada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, se suma al anuncio de la semana pasada de que la teniente de alcalde y edil de Urbanismo, Empresa, y Fondos Europeos, Susana Madera, también dejará el gobierno sierense para ocupar un cargo de confianza como jefa de gabinete de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. Tanto Pajares como Madera mantenían tensiones con el regidor, en desacuerdo con algunas de sus formas de proceder y su fuerte "carácter", según ellos mismos comentaron en sus respectivos entornos. Ambos, que han sido mano derecha de García y han estado a cargo de las áreas de más peso de su gobierno, rechazan, no obstante, que sean las diferencias las que provocan su abandono.

El hasta ahora edil de Hacienda explicó ayer a este periódico las causas de su renuncia. "Ya antes de las elecciones estaba cansado y necesitaba un cambio, pero tanto el secretario general del PSOE de Siero, Juan Cofiño, como el alcalde, Ángel García, me pidieron que siguiera porque era bueno para Siero, para el Ayuntamiento y para lograr la mayoría absoluta, además de guiar a los que llegaban nuevos. Ahora ya he cumplido, esa tarea está hecha, creo que ya he hecho todo lo que podía dentro del Ayuntamiento y hay un equipo que puede continuar perfectamente. Yo solo soy un vecino de Siero que ha intentado hacer algo por el resto aportando lo que he podido", dijo.

Insiste en que "no ha pasado nada" con el alcalde ni hay tensiones. Y se refiere a que ha pasado por un problema de salud –de cervicales– y necesitaba dar este paso. "Por salud personal y mental necesitaba este cambio y el equipo de gobierno sigue adelante con total normalidad", dijo.

Sobre su futuro laboral asevera que no tiene una decisión tomada pero apunta por dónde pueden ir las cosas: "Yo era empleado de banca, concretamente de La Caixa. Se me concedió una excedencia cuando adquirí mi compromiso como cargo público y ahora habrá que ver cómo se produce mi reincorporación. Además, hace un año aproximadamente aprobé unas oposiciones para Interventor del Principado de Asturias y entré en bolsa. Me llamaron dos o tres veces para desarrollar mi labor en Ayuntamientos pequeños, no en la parte política, sino técnica, y tuve que rechazarlos. Es algo que no descarto tampoco, porque es lo que he estudiado, a lo que me he dedicado y me gusta mucho. Sin embargo, ahora mismo necesito parar, descansar y despejar mi cabeza".

Insiste en que su renuncia es una cuestión de "cansancio" y que "ahora siento que he cumplido con la tarea que se me había encomendado, tengo la sensación de que ya no tengo más que hacer aquí".

Como ha hecho Madera estos días, Pajares también incide en que sus dos bajas en el gobierno no tienen que ver con una situación de tensiones internas que, sin embargo, ellos mismos habían trasladado a la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE).

"No es que haya pasado nada, no hay ninguna crisis. Como en todos los trabajos uno discute con su jefe y tiene roces con sus compañeros. Más aún cuando hay que tomar decisiones tan difíciles como las que se toman en un Ayuntamiento. Pero nada que se salga de lo normal. Solo soy un vecino más que ha intentado formar parte de cambios beneficiosos para el concejo", dijo el edil. Se va "súper satisfecho de lo hecho, lo que me ha sido posible, de la mejor manera posible". "El equipo puede perfectamente seguir sin mí. Cuando yo llegué éramos seis personas sin ningún tipo de experiencia. Ahora, con el doble de gente y de experiencia hay equipo de sobra y proyecto de futuro para seguir adelante sin ningún problema sin mí", añade.

La marcha de estos dos ediles se haría efectiva, en principio, en el próximo pleno, el 30 de mayo. Entrarían los siguientes de la lista de la candidatura socialista, Raimundo Díaz y Sonia Lago, aunque se está pendiente de que decidan si están dispuestos a recoger el acta y a ser ediles. Respecto a la reestructuración de responsabilidades en el gobierno, García ya está trabajando en ella con el resto de concejales, si bien esperará, en principio, a que se celebre la sesión plenaria para tomar las decisiones definitivas.

El regidor insistió en que el Ayuntamiento funcionará con normalidad y en que los vecinos no notarán los cambios: "Es como cuando alguien marcha de vacaciones, el alcalde asume las competencias hasta que entra una nueva persona".