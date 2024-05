Saint-Gobain para dos líneas de su negocio de construcción en plena huelga de Sekurit

La multinacional Saint-Gobain Cristalería ha ordenado parar las líneas de producción de vidrio laminar (de seguridad) y "coater" (de capas) de su departamento de Glass en Avilés en la misma semana en que los trabajadores de la compañía han iniciado la huelga en la fábrica de La Maruca.

La compañía explica esta decisión por "razones de calendario". Los trabajadores, sin embargo, hacen un análisis distinto: los almacenes de Avilés están sobrepasados y no admiten más piezas de vidrio transformado (eso es lo que sale de las dos líneas paradas). Explican los mismos trabajadores que la empresa "ha estado produciendo al 110 por ciento" durante semanas para preparar las instalaciones fabriles ante una eventual intervención en el horno-float de Avilés (se barajó durante un tiempo que se iba a realizar en primavera, aunque finalmente, se ha quedado para este otoño). O sea, dado que hay que repararlo y eso supone parar la producción, se llenan los almacenes para atender los pedidos en el período de reparación.

Durante semanas han salido de las instalaciones fabriles de La Maruca camiones cargados con producción en dirección a los centros de distribución de la compañía en la península Ibérica. Se da la circunstancia, además, de que la empresa tiene por costumbre cerrar el estocaje dos veces al año: en mayo y diciembre. Es decir, que las razones de la parada de las dos líneas son varias, pero todas son complementarias y, además, está la vida útil del horno-float como fondo.

La empresa habla de una inversión de cinco millones (la última que llevó a cabo fue de dos), pero los trabajadores a esto no lo llaman "inversión", prefieren utilizar el término de "apaño".

Adrián Barbón

La crisis provocada por el anuncio del cierre del departamento de parabrisas que la multinacional Saint-Gobain Cristalería tiene en Avilés llegó ayer a la Junta General del Principado a instancias de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.

La pregunta que formuló al presidente del Principado, a Adrián Barbón, fue a propósito de sus planes para salvar el tejido industrial asturiano. A Barbón no le dolieron prendas al admitir que, desde su posición, poco podía hacer, ni tampoco cuando abrió juego más allá de la Administración general. "Si la Unión Europea no interviene, nada de lo que podamos decir aquí va a tener sentido", dijo.

Esto de la "intervención" de la Unión Europea, explicó Barbón, es un principio activo para modificar la sensación actual de que los gobiernos de los Estados no se dejan manipular por las multinacionales. "La solución está en Europa", insistió el Presidente.

"Estados Unidos se ha dado cuenta de que lo que no tiene ningún sentido es ver cómo se cierran industrias en los países occidentales porque exigimos una mejor normativa laboral, una mejor protección de los trabajadores, unos mejores salarios. Porque somos capaces de poner, por ejemplo, protecciones ambientales necesarias para contaminar menos y resulta que esas empresas, que son fondos buitre o multinacionales, cierran y se trasladan sin ningún tipo de problema".

Para evitar esto, Barbón explicó el camino que hay que seguir: "Si la Unión Europea no vence su temor a intervenir en el mercado, no vence su temor a poner su corsé a estas multinacionales, no vence su temor a poner la anilla que las arrastre y las sanciones que les pueda repercutir por las ayudas públicas recibidas, nada podremos hacer", señaló. Y esto lo hizo después de admitir: "Yo no puedo engañar a la gente, no puedo decirle que el brazo de un Gobierno –el de Asturias o el de Cataluña– es capaz de doblarle el brazo a una multinacional. Si dijera eso estaría mintiendo a la gente", subrayó antes de admitir que en el mundo presente "las multinacionales se han convertido en elementos de rapiña" y, pese a ello, el Principado sólo "puede hacer intermediación" con "todos los medios" al alcance de la administración regional. Pero ya está.

Negociación

La jornada en Saint-Gobain se cerró pasadas las siete y media de la tarde. La empresa y los representantes de los sindicatos se vieron ayer para discutir los pasos a dar para profundizar en la negociación de los despidos. Es decir, los sindicatos solicitaron información a la empresa para saber por qué límites se pueden mover y la empresa lo que hizo fue solicitar un receso hasta el próximo lunes dado que la requisa de información requerida no podía estar concluida este jueves (hoy miércoles es día festivo).

Seguimiento absoluto de la huelga Paralelamente a la parada de las líneas de "coater" y laminar se desarrolló la primera jornada de huelga en la fábrica de Avilés. Según fuentes del comité de huelga, el seguimiento de la primera jornada ha sido del cien por cien. Concretamente, los trabajadores pararon dos horas al finalizar el turno de la mañana (12.00 a 14.00 horas) y dos horas más al inicio de la jornada en el turno de tarde (14.00 a 16.00 horas). En esta primera jornada de huelga, los trabajadores cortaron el tráfico de vehículos a la altura de la curva de Cristalería. Lo hicieron durante algunos minutos. La movilización sigue hoy con una huelga de cuatro horas al finalizar la jornada del turno de mañana (10.00 a 14.00 horas) y cuatro horas más al inicio de la jornada del turno de tarde (14.00 a 18.00 horas).

