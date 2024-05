No solo es Costco: otro gigante está a la espera de que el Principado reforme su norma para expandirse en Siero

El Ayuntamiento de Siero eleva su lucha para renovar las directrices de Comercio, en proceso de revisión por el Gobierno regional. A la preocupación municipal por la posibilidad de perder la inversión de la multinacional de supermercados Costco en Bobes por la actual normativa, se suma ahora la queja de Obramat, otro gigante del municipio (anteriormente denominado Bricomart, que es un proveedor de materiales de construcción). La empresa sostiene que no puede ampliar su negocio en Siero debido a las actuales normas.

Lejos de rebajar la presión sobre este asunto, el alcalde sierense, el socialista Ángel García "Cepi", salió ayer de nuevo a la palestra para denunciar las trabas a este gran almacén de materiales de construcción, asentado en una zona próxima al centro comercial Parque Principado, también en el concejo. "Llevan años esperando a que este asunto se resuelva, porque tenían la intención de invertir para mejorar sus instalaciones, ganando espacio, y no fue posible", indicó García en una comparecencia junto al responsable de Expansión de Obramat (Bricomart) en el norte de España, David Ares.

La empresa funciona en la actualidad en una nave alquilada, y su idea hace ya ocho años era la de poder construir sus propias instalaciones en Siero sobre una superficie mayor a la actual. De hecho, la ampliación de almacén que acometieron hace unos años fue poco menos que un "parche", limitados por las actuales normas para la instalación de grandes superficies en Asturias. Ahora, con la expectativa de que se pueda superar de una vez por todas ese límite, "la compañía está buscando de nuevo terrenos para poder levantar una tienda mayor, más moderna y que será muy importante para los asturianos que compran allí, que son los que deciden las tiendas que hay", recalcó el regidor. La nueva instalación tendría una superficie construida de 10.000 metros cuadrados, de los que 8.000 serán de zona de venta. Con este plan, en todo caso, no se crearían puestos de trabajo. Además, "buscamos una parcela lo más grande posible para acondicionar un gran aparcamiento", indicó el responsable de Obramat, dado que en la actualidad se encuentran en un punto "de difícil acceso y tráficos complicados".

Dicha inversión, así las cosas y según los responsables de la empresa, podría haberse ejecutado hace ya casi una década, con los ingresos en licencias y tasas que hubiera supuesto para las arcas municipales. Y no fue la única inversión atrasada o truncada por culpa de las directrices de comercio, según el Ayuntamiento. "Decathlon pretendía abrir una gran tienda en esta época en Siero, y esa sí que se perdió, suponemos que abrieron en otra provincia", lamentó el alcalde.

Las directrices no se renuevan desde el año 2010, con lo que no se permite la instalación de superficies de más de 2.500 metros cuadrados. En la mesa de negociación para revisar la normativa participan el Principado, la patronal FADE, las cámaras de comercio, los sindicatos y los concejos, y todos ellos tienen de plazo hasta el próximo día 10 de mayo para enviar sus aportaciones al documento de avance, tal y como ha hecho saber a las partes la consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico de Nieves Roqueñí, que lidera esta negociación. Industria espera tener listo un borrador este mes. La intención del Principado es la de aprobar las nuevas normas a finales de año, y Siero no está dispuesto a que el asunto decaiga hasta que no se plasmen en un acuerdo favorable.