Susana Madera niega la crisis pero se va del gobierno de Siero: "No creo que sea la primera persona a la que le ofrecen ascender"

Susana Madera niega la mayor. Asegura que no hay ninguna crisis en el gobierno de Siero y se limita a señalar que tiene una oferta del Gobierno asturiano para "un proyecto de futuro", sin referirse a que se trata de la jefatura de gabinete de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, pese a que este extremo en relación al puesto ya fue confirmado por fuentes municipales y autonómicas esta mañana.

"Lo que sí confirmo es el interés que me han planteado desde el Principado en que colabore con ellos en un proyecto futuro", dijo este jueves, durante la visita a las obras de desdoblamiento del tramo de la AS-17 entre San Miguel y Bobes.

La teniente de alcalde y concejala de Urbanismo de Siero asevera que "no sé muy bien a qué se refieren con esa crisis de gobierno". "El alcalde no está aquí hoy, tiene agenda en Madrid, y si no yo le estaría acompañando en este acto. Acabo de hablar con él, no hay ningún tipo de problema, no sé muy bien por qué se saca todo esto. No creo que sea ni la primera ni la última persona a la que le ofrezcan la posibildad de ascender, de crecer o de cambiar, y yo simplemente estoy muy agradecida al Gobierno del Principado por la oferta y obviamente agradecida al alcalde porque en su momento también contó conmigo", dijo esta mañana la todavía edil sierense.

Tanto desde el Ayuntamiento de Siero como fuentes autonómicas han confirmado ya esta mañana que Madera va a la jefatura de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno. Desempeñará un puesto que deja Iván González, que se incorporará al gabinete del presidente del Principado, Adrián Barbón, a su vez para ocupar una plaza que deja libre Carlos Rodríguez, el nuevo subdirector general para la reforma de la Administración, en un movimiento interno que estaba previsto desde hace semanas, según fuentes próximas al Gobierno regional.