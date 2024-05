Alberto Pajares: "Necesitaba un cambio, he cumplido y me voy con la satisfacción por el trabajo hecho"

"Ya antes de las elecciones estaba cansado y necesitaba un cambio, pero tanto el secretario general del PSOE de Siero, Juan Cofiiño, como el alcalde, Ángel García, me pidieron que siguiera porque era bueno para Siero, para el Ayuntamiento y para lograr la mayoría absoluta, además de guiar a los que llegaban nuevos. Ahora ya he cumplido, esa tarea está hecha, creo que ya he hecho todo lo que podía dentro del Ayuntamiento y hay un equipo que puede continuar perfectamente. Yo solo soy un vecino de Siero que ha intentado hacer algo por el resto aportando lo que he podido". Son declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA de Alberto Pajares, edil de Hacienda de Siero, que este lunes, antes de las 9 de la mañana ha presentado su renuncia como concejal en el Ayuntamiento.

Afirma que no hay mala relación con el alcalde y que esta sea la causa de su marcha. "Como en todos los trabajos se discute con el jefe y con otros compañeros, pero nada fuera de lo normal, no hay ningún problema ni crisis. Me voy satisfecho por el trabajo realizado y por haberlo podido sacar adelante", explicó. Señaló además que ha pasado por un problema de salud y necesitaba dar este paso. "Por salud personal y mental necesitaba este cambio y el equipo de gobierno sigue adelante con total normalidad", dijo.