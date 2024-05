El alcalde de Siero, sobre la marcha de Susana Madera: "Me cogió por sorpresa, le deseo lo mejor"

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, analizó ayer la situación en el gobierno municipal ante la salida del ejecutivo de la edil de Urbanismo, Susana Madera. Se va a la jefatura de gabinete de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. A la concejala le agradece el trabajo realizado pero el regidor incide, como mensaje a los ciudadanos, en "que no se va a notar" que hay cambios en el Ayuntamiento, que seguirá funcionando con total normalidad. Con la marcha de Madera –tras una crisis que solo se admite en privado por desavenencias con el munícipe que ella trasladó a la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE)– entra en la Corporación el siguiente en la lista de la candidatura con la que el PSOE fue a las últimas municipales. Se trata de Raimundo Díaz, que ya fue edil el pasado mandato, cuando curiosamente, también accedió al cargo en sustitución de Aida Nuño, que se fue para ocupar la dirección general de Deportes.

Lo que sigue son las reflexiones del regidor sobre lo sucedido, los próximos pasos que se van a dar para la reorganización del gobierno municipal y la elección de una concejal o concejala como teniente de alcalde, pues Susana Madera, cuya marcha, asegura García, le "cogió por sorpresa", ocupaba también este puesto.

Reorganización municipal.

A partir de este mismo lunes el regidor comenzará a consultar con sus concejales sobre cómo redistribuir las competencias una vez se vaya Madera, que además de Urbanismo llevaba Empresa y Fondos Europeos. "Tendremos que pensar, esta cuestión de Susana Madera me pilló fuera, en Madrid, y me cogió por sorpresa, no contaba con ello. Pero normalidad absoluta y voy a ver con los compañeros cómo reordenar el gobierno una vez pase el próximo pleno, cuando se tomará cuenta del cese si es que finalmente se produce, si todo va con normalidad", indicó García.

Una vez se dé ese cese se nombrará a un nuevo o nueva primer teniente de alcalde para cubrir la vacante. "Hay distintos perfiles entre los compañeros, hay qué ver qué opinan ellos y si están dispuestos a asumir esas áreas. Por por poner un ejemplo y es solo un ejemplo que no significa nada, pues Jesús Abad lleva Deportes y es lo que le gusta... Hay que ver las opiniones de todos", señala. "Habrá que hacer cambios, pero lo que sí quiero trasladar es la completa seguridad de que no se va a notar, el Ayuntamiento funciona igual con normalidad", añade.

"Sin malestar".

El regidor dice no estar molesto ni con Susana Madera ni con la Federación Socialista Asturiana. "¿Por qué iba a estarlo?", señala. "No sabía nada, pero lo tomo como un reconocimiento al trabajo de estos años de una compañera que lo ha hecho muy bien en el Ayuntamiento", insiste.

Entra "un buen tipo".

Asegura el alcalde que a Madera solo queda "desearle lo mejor como siempre he hecho" y que "aquí entra otra persona que ya ha estado en el Ayuntamiento, Raimundo Díaz, que es muy buen tipo y habrá que ver y hablar entre todos para repartir responsabilidades". "Quiero que sea una decisión entre todos, tener una reunión con todos los concejales lo más pronto posible, el mismo lunes si se puede. Que juntos valoremos la situación, ver quién o quiénes pueden estar dispuestos a asumir Urbanismo y ser primer teniente de Alcalde, quiénes se sienten con ganas de hacerlo y tomar una decisión con las opiniones de todos.

La cantera de Siero.

Sobre la incomodidad que le pueda causar la salida de Madera del gobierno o sobre cómo se gestó esa marcha, García quita importancia al asunto. "No tengo por qué estar molesto", incide, mientras recuerda que ya el mandato pasado Aida Nuño dejó el gobierno municipal para asumir un cargo en la dirección general de Deportes del Principado. "Que llamen a la gente de Siero quiere decir que esta es una buena cantera", entiende el alcalde.

La llamada de Llamedo.

En este caso, fue Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, quien le llamó, mientras el alcalde estaba en Madrid, para pedirle que Susana Madera se fuese con ella como su jefa de gabinete.

"A mí me llama Gimena Llamedo y me dice: oye te voy a pedir un favor, necesito a una persona de tu equipo de gobierno. Y sin saber el nombre dije: lo que haga falta. Sin saber el nombre. Igual que cuando el mandato pasado me pidieron, porque lógicamente se pregunta, que se fuera Aida Nuño, porque la necesitaban para la dirección general de Deportes. Les dije lo mismo, que si ella quiere, todo el apoyo y así fue. En los dos casos lo mismo, no hay ningún cambio en ese sentido", relató el regidor.