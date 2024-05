Juristas asturianos rechazan que el Presidente haya sido víctima de "lawfare"

Juristas asturianos que pertenecen a distintas asociaciones judiciales rechazan que en España exista el denominado "lawfare" (un uso abusivo de la Justicia para perjudicar a alguien) después de que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, afirmase ayer que ha sido víctima de esta práctica mientras estaba en la oposición cuando su entorno familiar fue objeto de espionaje por parte de la llamada "policía patriótica" en el año 2014. " Yo he sufrido lawfare en el pasado, sin duda alguna", afirmó Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser, al día siguiente de que anunciara que continuaba como presidente del Gobierno después de cinco días pensando si dimitía.

"No creemos que haya ‘lawfare’ en España, sin perjuicio que puedan darse casos puntuales. En España tenemos un sistema de recursos hiper garantista", opina la magistrada Lucía Rodríguez-Vigil Iturrate, coordinadora territorial de Jueces y Juezas para la Democracia en Asturias. Sobre las diligencias previas que abrió un juez para investigar a Begoña Gómez, esposa del presidente, tras una denuncia que puso Manos Limpias, Rodríguez-Vigil explica que "no hay ninguna norma en la que se diga cuáles son los requisitos para abrir unas diligencias", aunque sí considera que el juez podría haber cerrado ese procedimiento, basado en una denuncia con titulares de prensa. Pero avisa. "No es que esté mal hecho (abrir diligencias previas) y Begoña Gómez no está ni siquiera imputada. Yo voy ya por las 930 diligencias previas y se archivan sobre el 80 por ciento de las denuncias", explica

El magistrado Fernando Ruiz Llorente, titular del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón y Portavoz en Asturias de la Asociación Judicial "Francisco de Vitoria", rechaza también la existencia de "lawfare" y dice que más bien es "victimismo por parte del Presidente". Sobre la apertura de diligencias previas en una investigación a la mujer de Sánchez dice que "salvo que sea algo inverosímil, lo normal es abrir diligencias". Ruiz recalca en cualquier caso que es "conocida" la trayectoria de Manos Limpias y que hay suficientes garantías.

