Uxo abraza la "difejanza"

Ana Fueyo, Sara Valdés, Lucía Remis y Marina Espinedo estudien quintu de Primaria nel colexu Santa Eulalia d’Uxo. En realidá, elles son quintu de Primaria, un aula con cuatro alumnes. Y dende ehí, dende esi pequeñu cole con 86 escolinos en total, ganaron un concursu entamáu pola ONCE nel que participaron 146.022 estudiantes y 2.492 docentes de 2.230 colexos d’España entera.

Empezó too cuando la profesora, Gladys Fernández, púnxose a esplicar a les alumnes qué yeren los sentíos. Col del tactu llevaron al colexu unes caxes de melecines y vieron que teníen unos puntinos. Yera braille, la escritura qu’utilicen les persones invidentes y que lleen al traviés del tactu.

Les neñes empezaron a interesase pola cuestión, punxéronse a investigar y a trabayar colos sos cinco sentíos y llegaron al 40.u Concursu escolar de la ONCE: "4 Décades d’inclusión. Xúnite a la historia". El retu yera crear una palabra que reflexara’l compromisu cola inclusión, una palabra qu’axuntar al "Inclusionariu" (diccionariu de la inclusión) de la ONCE.

Detalle del dibuxu de les neñes. / LNE

"La profe púnxonos deberes y caúna tuvimos que presentar trés palabres", espliquen les rapaces. Fueron votando y quedáron-yos trés: "Aulición", "una clas na que toos son bienllegaos"; "ToApp", "una aplicación pal móvil que podríen utilizar toles persones con dalguna discapacidá", y "Difejanza", "un abrazu ente la diferencia y l’asemeyanza".

Esa última palabra foi la ganadora del concursu más importante, nel que les cuatro neñes y la so profe escoyíen qué presentaben al concursu. La decisión foi la correuta. El concursu tenía trés fases. La primera, la fase asturiana, ganáronla. Na segunda fase, la del votu popular, les rapaces d’Uxo nun llograron el trunfu, pero yá teníen asegurada la so participación na fase nacional, y, finalmente, viéronse trunfadores. "Avisáronme de la ONCE de que ganáremos y que colgaren un videu, asina que lu vimos toes xuntes en clas", esplica la profesora, a lo que les neñes amiesten qu’hubo lloros, abrazos y blincos d’allegría.

El premiu va apurrise na sede de la ONCE n’Uviéu’l próximu día 29

Agora, namás-yos queda recoyer el premiu. Ser ganadores d’Asturies yá-yos reportó 500 euros, que van invertir nuna escursión a un parque d’aventures en Les Arriondes, onde tamién van facer una ruta a caballu. Na fase nacional el premiu va apurrise na sede de la ONCE n’Uviéu’l próximu 29 de mayu. Darán-yos unes táblets que-yos van sirvir pa siguir trabayando como hasta agora y p’apostar pola "Difejanza", que ye "un abrazu ente la diferencia y l’asemeyanza" y significa "que toos somos iguales anque tengamos les nueses diferencies". Elles tiénenlo bien claro: "Na nuesa clas celebramos la diversidá y la igualdá, especialmente cuando tien que ver con persones con habilidaes estremaes".

Asina lo reflexaron nel dibuxu que presentaron al concursu. Una persona con discapacidá visual, el signu d’igual, otra persona ensin discapacidá, otru signu d’igual, y una persona con discapacidá auditiva. Nel cartelu añedieron la escritura de la so palabra en braille y un códigu NaviLens pa persones con discapacidá visual. N’Uxo yá nun se fala de diferencies o asemeyances, abrázase la "difejanza".