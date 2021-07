“Teníamos ganas de volver a Oviedo”

“L-R” es un dúo musical formado por Leticia Baselgas (González) (Gijón, 1984) y Rubén Bada (Avilés, 1978). Baselgas se encarga de la percusión y voz, y su compañero Bada de la guitarra. Beben de la música tradicional asturiana y desde 2016 están a la vanguardia de la renovación del folk asturiano. Los ovetenses podrán disfrutar de sus ritmos hoy, a las 20.00 horas, en la plaza de Porlier, dentro del ciclo “Enclave Pop”. El dúo contesta al alimón las preguntas de LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Cómo surge “L-R”?

–Somos dos músicos que llevamos trabajando durante muchos años en el mundo de la música. La idea de crear juntos surgió en 2016, a través de una apuesta en la que Rubén y yo nos apostamos que un blues podía mezclarse con lo tradicional. Y desde ese momento hemos compuesto como grupo.

–¿Cuáles son las influencias de “L-R”?

–Los dos venimos de la música tradicional, así que nuestro concepto es desarrollar la idea de que todas las músicas tienen una raíz y que con ella se puede trabajar, mezclando lo mejor de todas las partes.

–“L-R” hace música denominada como “post-folk” asturiano. ¿Cómo surge la idea de promocionar esta vertiente?

–No nos gusta suponer la etiqueta de los demás, así que nosotros tampoco queríamos que se nos encasillase en ningún formato. La etiqueta de “post-folk” nos la hemos puesto nosotros, sobre todo para no esperar a que nadie nos la pusiera. Creemos que la música no debería tener etiquetas porque todas beben de muchas fuentes, pero preferimos etiquetarnos nosotros antes de que lo hiciera otra persona.

–“L-R” compone en asturiano. ¿A qué se debe esto? ¿Es una forma de apoyar la llingua?

–En realidad no lo decidimos. Componemos música tradicional asturiana, así que cantar en asturiano es lo que nos sale. Si nos dedicásemos a cantar “rockabilly” compondríamos en inglés. Lo que defendemos es el respeto a los estilos de música. Si un estilo musical se ha cantado siempre en una lengua no se puede cambiar. Es un patrimonio heredado, cambiarlo estaría mal porque no estaríamos respetando los orígenes.

–La parte femenina del dúo es Leticia Baselgas. ¿Cómo se vive la industria siendo mujer?

–El inicio es difícil, sobre todo siendo panderetera, uno de los instrumentos que desde su origen se ha relacionado con las mujeres. Ya desde el comienzo de la música tradicional la mujer era quien hacía todas las tareas de casa y luego cogía la pandereta, se vestía el traje tradicional y salía a bailar y cantar al pueblo. Luchar contra este cliché es duro, pero creo que con el tiempo he hecho un buen trabajo. He sabido relacionarme con la pandereta de una forma positiva y que no me deje como una ama de casa. Además, no tendría sentido, porque es Rubén quien siempre se ha podido quedar en casa criando a nuestro hijo. Creo que he roto una barrera de género, algo que no podría haber hecho si no me hubiera reconciliado con mi instrumento.

–Desde el comienzo de la pandemia la cultura ha sufrido mucho, en concreto la música. ¿Cómo lo ha sentido “L-R”? ¿Ha habido muchos conciertos?

–Para nosotros la cuarentena no fue del todo mal. Nos dio tiempo y paciencia para pensar bien en lo que queríamos hacer con nuestro último disco “N.O.S.”. La pausa en el mundo nos sentó bien para reflexionar y para hacer nuestra la composición. Los conciertos surgieron poco a poco, pero no podemos quejarnos. Desde que empezó 2021 hemos tenido unos quince conciertos. Estamos contentos.

–El siguiente concierto es en “Enclave pop”, en la Plaza de Porlier. ¿Qué se puede esperar del público ovetense?

–Teníamos muchas ganas de volver a Oviedo. Nos gustaría poder hacer conciertos como antes, porque nuestra música es para bailar, pero podemos asegurar que con el público de la capital siempre nos lo hemos pasado muy bien y esta vez no será diferente.