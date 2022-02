La Sociedad Filarmónica y la Ópera de Oviedo sellan una alianza para atraer nuevos públicos a la lírica

Alianza lírica para atraer al público joven. La Sociedad Filarmónica y la Ópera de Oviedo han suscrito un convenio de colaboración por el cual ambas entidades organizarán actividades conjuntas, y se facilitará también la opción de los socios de cada entidad puedan asistir a algunas de las actividades que organiza la otra. El acuerdo fue formalizado este viernes en el teatro Campoamor, en un acto en el que participaron, por parte de la Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero (presidente) y Celestino Varela (director artístico), y por parte de la Sociedad Filarmónica Santiago González del Valle (presidente), Manuel Álvarez-Buylla (vicepresidente) y Ramón Rodríguez (vocal de la Junta Directiva). El concejal de Cultura y presidente de la Fundación Municipal de Cultura, José Luis Costillas, representó al Ayuntamiento en la firma del convenio.

"Desde la Ópera de Oviedo y la Sociedad Filarmónica tenemos el interés en desarrollar la cultura musical de Oviedo aprovechando la tradición, los activos y el público que tenemos y sobre todo mucha de la presencia aquí de muchos cantantes que traemos para la temporada y que podrían hacer algún tipo de actividad con la Filarmónica", explicó Rodríguez-Ovejero. "Ambos perseguimos captar al público joven, estamos trabajando para conseguirlo y sabemos que es muy díficil, pero la unión hace la fuerza y contando además con la ayuda del Ayuntamiento creo podemos conseguir romper la barrera de que más gente joven venga a nuestros conciertos y a nuestros espectáculos, es la idea fundamental", añadió.

"Esa es la idea fundamental, captar al público joven, y qué mejor forma de conseguirlo que unir las fuerzas de dos instituciones con la raigambre y la tradición que tienen en la ciudad y ampliar la oferta que podemos proponer al público e impulsar otro tipo de espectáculos que, a lo mejor, son más sencillos de organizar de lo que podría parecer, una vez que unimos esfuerzos", reiteró González del Valle.

La alianza entre ambas entidades podría cristalizar ya en algún espectáculo de organización conjunta coincidiendo con la próxima temporada de la Ópera de Oviedo, marcada por la celebración del 75 aniversario de la entidad, y que se abrirá en septiembre con el estreno absoluto de "La dama del alba". González del Valle y Rodríguez-Ovejero, no obstante, no avanzaron una posible programación que, señalaron, está en desarrollo. "Tenemos ya el marco de relaciones y tenemos que empezar a caminar. El primer paso es intentar informar y ayudar a los socios de ambas instituciones para que de alguna forma sepan y se animen, aquellos socios que sean de la Filarmónica y no estén abonados a la Ópera que puedan venir y viceversa, que los socios de la Ópera puedan asistir a algunos de los conciertos de la Filarmónica. Y luego habrá un programa de actividades conjuntas que ya estamos esbozando", avanzó Rodríguez-Ovejero.

La alianza es vista con satisfacción desde la Fundación Municipal de Cultura. "Estamos encantados en colaborar con ambas entidades para mejorar todavía más la oferta cultural de la ciudad. Siempre hemos ido de la mano tanto de la Sociedad Filarmónica como de la Ópera, tenemos relaciones excelentes con ambas y les ayudaremos y apoyaremos en todo lo que podamos", concluyó Costillas.