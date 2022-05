La primera Feria del automóvil va metiendo la quinta y conociéndose algunos de los detalles de este evento que se celebrará en la Fábrica de Armas de La Vega. Los veintidós concesionarios asentados en el concejo ovetense ocuparán toda la superficie de la nave de cañones, un edificio emblemático y de un enorme valor industrial y que está a un paso del centro de Oviedo. En total, el recuento final señala que participarán en esta feria –organizada por la Cámara de Comercio, la patronal de los concesionarios Aspa y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y LA NUEVA ESPAÑA– 34 marcas de coches.

La instalación de estos expositores tomará carrerilla hoy, cuando los concesionarios comenzarán a tomar la antigua Fábrica de Armas. Se trata de un espacio que la ciudad va ganando para la organización de eventos. La feria arrancará este jueves y cerrará sus puertas cuatro días después, el domingo. La entrada será gratuita y el horario será de diez de la mañana a ocho de la tarde de manera ininterrumpida. También es importante resaltar que el parking del Gran Bulevar, el más cercano a esta feria del motor, ofrecerá descuentos para los visitantes. Más en concreto, sellando el tique del parking a la salida del evento se podrá obtener un vale de aparcamiento durante todo el día por cinco euros.

Los concesionarios esperan que la feria suponga un revulsivo para sus ventas, deprimidas desde hace unos meses. Durante la presentación de estas jornadas, el portavoz de Aspa, José María Salazar, se encargó de desmenuzar la situación del sector de los concesionarios de coches, en horas bajas. “En cuanto a la evolución de las matriculaciones de vehículos nuevos en Asturias estamos un 50% por detrás del mercado nacional”, descifró, “si en España la caída es del 11%, aquí estamos bajando un 20%”. La explicación no está clara, pero los portavoces de la patronal aseguran que se debe a la tradicional evolución de la actividad económica asturiana, que suele tener mejores resultados cuando la economía va con el viento a favor, y peores cuando los aires soplan en contra. “Estamos en una coyuntura que no es muy positiva, que está haciendo que se retraiga la demanda”, apuntó Salazar. No obstante, señaló que es positivo sobre la futura evolución de la actividad económica. “Todos los indicadores apuntan hacia un crecimiento”, resaltó.