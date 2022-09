"La Regenta es un caso único; pocos escritores lograron asimilar de forma tan intensa una ciudad con una obra y durante tanto tiempo". Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Ricardo Álvarez Labra, autor de “El caso Alas Clarín: la memoria y el canon literario” (Luna de Abajo), un libro que aborda la figura del escritor desde sus variadas facetas, entre las que también destacó la de profesor de la Universidad de Oviedo, columnista periodístico y activista político.

"En el Oviedo de Clarín más que ciudadanos había feligreses; la Universidad reunía a la minoría intelectual y el Ayuntamiento ejercía el poder político", relató Ricardo Álvarez Labra, que abogó por recuperarla figura de Leopoldo Alas y, sobre todo, de destacar su relevancia universitaria como profesor y teórico.

"Se echa en falta una placa dedicada a Clarín; No la tiene, ni en la calle donde murió ni en el número de Uría en el que escribió ‘‘La Regenta’’ y no es una casualidad. Quien se asome a este libro podrá comprobarlo", indicó Leopoldo Tolivar Alas, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia del Principado de Asturias, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo y biznieto de Clarín. "Cuando se construyó el Calatrava se eliminó un pequeño parque llamado Clarín y a lo que quedó de él se le cambió el nombre; creo que no hubo dolo en ese cambio, sino ignorancia", añadió Tolivar, que lamentó también el deterioro del busto del escritor y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, ubicado en el Campo San Francisco. "La persona que colocó a Oviedo en diferentes idiomas en todo el mundo, no es hijo adoptivo de la ciudad", resaltó. "Clarín era un personaje excesivo, por el nivel de excelencia que alcanzó en varias materias", señaló Enrique del Teso, profesor de Lingüística de la Universidad de Oviedo, estudioso y defensor de la obra clariniana. "Este libro no deja de ser una historia triste, habla de Clarín, pero en realidad, refiere la historia de España", recalcó el profesor.

Del Teso se refirió al hecho de que La Regenta no figurase en el canon literario, el conjunto de las obras clásicas que forman parte de la alta cultura. "Estoy seguro de que no hay ninguna novela mala que haya perdurado y ‘‘La Regenta’’, sigue teniendo hoy una presencia opresiva en la ciudad", concluyó.

