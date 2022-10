Oviedo recicló en 2021 4.140 toneladas de residuos, un 15% más que antes del covid

Los ovetenses cada vez reciclan más, pero todavía están lejos de los objetivos europeos. El concejal de Servicios Básicos, Gerardo Antuña, desveló este viernes que la capital asturiana recicló en 2021 unas 550 toneladas de residuos más que en 2019, en torno a un 15%, pero animó a quienes todavía no contribuyen a esta cifra a que se sumen a una causa que "beneficia a todos los ciudadanos, no solo de Oviedo o de Asturias, sino de todo el planeta". El edil recordó que la nueva ordenanza de limpieza aprobada en abril permite al Ayuntamiento sancionar a quienes no separen los residuos en origen para favorecer su reciclaje, pero aseguró que, de momento, el objetivo del gobierno de Alfredo Canteli es anteponer "educar, concienciar y ayudar a los vecinos" para cumplir con los objetivos.

Antuña ofreció estos datos durante la presentación junto a Salesas de la campaña "La magia de reciclar", una acción de concienciación callejera consistente en dos casetas en las que se reproducen un salón y una cocina llenos de objetos de uso cotidiano reciclado. La campaña permanecerá este fin de semana en la calle Nueve de Mayo y se trasladará los días 7, 8 y 9 de octubre a la plaza del Ayuntamiento y del 14 al 16 de octubre a la plaza del Conceyín de La Corredoria. "Es una campaña muy bonita e interesante", declaró el gerente de Ecoembes, Fernando Blázquez, en referencia a una iniciativa en la que los monitores ofrecerán consejos para reciclar a los visitantes. El concejal de Servicios Básicos aprovechó el acto para sacar pecho por los avances logrados en materia de reciclaje en la ciudad. "Desde el inicio del mandato de Alfredo Canteli como alcalde, hemos pasado de 3.590 toneladas en 2019 a 4.112 en 2020 y el año pasado, hasta las 4.140", desgranó para luego adelantar que en la primera mitad del presente año los datos también son positivos. "En este primer semestre hemos aumentado un 0,33%", comentó para, seguidamente, mostrar su convencimiento de que iniciativas como "la magia del reciclaje" seguirán calando en la sociedad ovetense para avanzar en los objetivos europeos de que las ciudades reciclen el 50% de sus residuos. En el caso de Oviedo, la ciudad se sitúa por encima del 30%, todavía lejos de esa ambiciosa meta. Para conseguir un mayor éxito de la campaña, la misma será publicitada en autobuses y marquesinas. "Es una acción con un gran componente experiencial que tratará de concienciar y sensibilizar a los residentes en Oviedo sobre la importancia que tiene la correcta separación de residuos en sus hogares con la intención de que se sumen al sistema de recogida de bolseo que dispone el casco histórico de esta ciudad", puntualizó Blázquez. El responsable de Ecoembes también animó a los participantes a descargar en sus móviles la aplicación ‘Aire’, el asistente inteligente de reciclaje creado por Ecoembes, al que se le puede preguntar cualquier duda sobre cómo reciclar adecuadamente cualquier residuo.