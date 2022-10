La casa desenchufada de la red eléctrica de Oviedo se hace empresa

El recorrido por la casa comienza fuera, en el lugar en el que debería estar el cuadro eléctrico. Está, pero los cables, en un claro gesto simbólico, están desenchufados. No está conectada a la red. Dentro vive una familia sin el temor a la factura eléctrica, porque la vivienda, exprime hasta el último rayito de luz solar y le saca el jugo gracias a una tecnología que ahora ha tomado forma de empresa que comercializa Sunthalpy Engineering. El maestro de ceremonias en este viaje por el chalet de Villamejil (a las faldas del Naranco) –la casa desenchufada de la red– es el director comercial de la compañía, Baudilio Alonso, y el itinerario, ya en el interior, continúa por la primera planta, donde están los dormitorios. Ese día la familia que habita el chalet no está en casa, pero los responsables de la empresa, sí. «A mi esto me fascina. Hay un vestidor de ropa dentro del propio baño», dice. Es verdad que la imagen es chocante. «No se genera humedad, el ambiente es más respirable y no hay radiadores», asegura. El truco está en el suelo radiante, que no genera condensación y permite que el nivel de humedad sea homogéneo pase lo que pase.

