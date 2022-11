Máximo Aláez, profesor del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana de la Universidad de Oviedo, ha sido distinguido con el IV Premio Alfonso II-Los Diarios del Camino, convocado por la Universidad de Oviedo y la Fundación Valdés Salas, por su trabajo "Crónicas del Primitivo", un cuaderno de viaje muy personal por el Camino Primitivo.

"He completado varios itinerarios del Camino de Santiago, y en concreto el Primitivo es uno de los que más me gusta. ‘Crónicas del Primitivo’ es un cuaderno de viaje en el que narro el trayecto y las impresiones y reflexiones que me fueron surgiendo al completarlo", señala Aláez.

El autor ha tratado de hacer un texto accesible incluso para aquellos que no han hecho el Camino. Esto le ha llevado, reconoce, a alterar algunas vivencias con fines literarios, también caminado algunos datos y nombres de las personas que aparecen en el volumen, pero siempre bajo la premisa de mantener la esencia de la peregrinación. "La experiencia del viaje es algo que, en general, puede intentar tener cualquier persona si se pone en el lugar del peregrino. Pero quise mantener la vivencia personal tal y como la viví yo, como la recordaba", explica.

Lo esencial, por eso mismo, es auténtica y refleja con precisión cómo experimentó Aláez ese periplo hacia Santiago. "Mi objetivo personal es transmitir y comunicar las impresiones y las reflexiones del viaje", señala. Una experiencia que, en su caso, va unida a la introspección: "Yo entiendo el peregrinaje como una comunión con uno mismo, para llegar a algún tipo de mejora como persona y en ese sentido esos son mis Caminos de Santiago: caminos principalmente de soledad".