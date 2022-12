"Enfrentarse a la violencia tiene un alto coste político en España y requiere valentía, nadie quiere correr ese riesgo; solo hay una manera de revertir esa tendencia, y es que aparezca un político dispuesto a pagar ese precio, como hizo Rudolph Giuliani en Nueva York en 1994".

Con esa rotundidad lo explicó ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA el policía mierense Samuel Vázquez, miembro de los Grupos Operativos de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional en Madrid, coautor de "Don’t fuck the police: Un modelo policial que protege al poder y no a los ciudadanos" (La Esfera de los Libros), un libro escrito con Josema Vallejo, cabo primero de la Guardia Civil, especialista en información, que denuncia lo que ambos consideran indefensión del ciudadano ante una ola de criminalidad que crece y se expande por las ciudades.

"Las agresiones sexuales suben de forma exponencial, los homicidios también; llevan cuarenta años engañando a la gente, aunque cada vez es más difícil, porque todo el mundo ve cómo están sus barrios", aseguró Vázquez, presidente de la asociación "Una policía para el siglo XXI", quien destacó la importancia de la política en la gestión de la seguridad. La presentación corrió a cargo de Silvia Argüelles, abogada y presidenta de la Sociedad de Amigos del País de Avilés, que resaltó que el libro explica cómo los distintos cuerpos de seguridad del Estado "han priorizado los avances políticos de sus superiores por encima de la seguridad ciudadana, inundada por la acción de grupos criminales locales y globales". "Vallejo y Vázquez destapan las disfunciones y batallas internas que impiden que los policías se enfrenten a los delincuentes que se apoderan de cada vez más zonas del país", añadió.

En el ensayo, un policía francés llamado Pierre le cuenta a uno de los autores que la ciudad de París "está perdida" y que la policía ha "perdido el control y a nadie le importa". El libro argumenta que falta poco para que España esté llena de zonas fuera del alcance de la ley con la aquiescencia de gobernantes y ciudadanos. El título está tomado de un conocido éxito del grupo californiano de rap NWA (Niggaz With Attitude), un himno contra la policía titulado "Fuck the police", con una traducción más cercana al "Manda a la mierda a la policía", "un mensaje que cala mucho en ciertos sectores políticos", tal como aseguraron los autores. "Quienes van a cambiar esto son ustedes, la sociedad civil; lo que está por venir es muy negro", manifestó Vallejo. "Siempre tendemos a sentir atracción por el antihéroe. La policía es la barrera que permite que se desarrolle la libertad, y los que se autodefinen como antisistema, víctimas y desamparados serían los primeros que correrían peligro sin policía", recalcó Vallejo, también vicepresidente de "Una policía para el siglo XXI", que se mostró escéptico ante la estrategia de lucha contra la violencia de género. "Siempre va a haber mujeres asesinadas; lamentablemente, no hay políticas capaces de detener eso".

"Algunos políticos dicen que quieren actuar en contra de los abusos de la policía, pero quieren controlarla, igual que a la población", señala, poniendo como ejemplo las medidas que se tomaron durante la pandemia, un estado de alarma que fue declarado inconstitucional.

El volumen no pasa por alto cuestiones como la inmigración ilegal. "Estamos mandando un mensaje de que todos son bienvenidos porque todos van a tener una oportunidad aquí y la realidad es que no", resaltan los autores.