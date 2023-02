El albergue jacobeo de Las Pelayas, en Oviedo, "echa a rodar" con el encargo del anteproyecto

Canteli salió satisfecho del encuentro, celebrado en la sede de la consejería en el edificio de Calatrava. El Alcalde subrayó la importancia que tendrá para el futuro de la ciudad contar con un nuevo lugar de referencia para el turismo jacobeo. "Es una necesidad para el Camino Primitivo y Las Pelayas", explicó, desgranando las ventajas que supone que los peregrinos no tengan que "desplazarse arriba, donde están los curas", en referencia a la ubicación del actual albergue de las dependencias del Seminario Metropolitano.

El regidor confía en que este proyecto conjunto entre el Principado y la comunidad benedictina llegue a buen puerto, visto el compromiso mostrado por la plana mayor del ejecutivo autonómico. "Sé que ha estado por allí el presidente del Principado y la propia consejería. Lo importante es que se vaya haciendo algo. Si se va a redactar, es que echa a rodar", puntualizó el máximo mandatario municipal.

Peatonalizaciones

Algo menos de sintonía hubo a la hora de abordar otros proyectos municipales que han encontrado reparos en la administración regional. Canteli y Piñán acordaron dejar en manos de sus respectivos técnicos las soluciones para desbloquear los trabajos de peatonalización de las calles Ramón y Cajal, Pozos y Mendizábal. La obra llegó a ser adjudicada en 1,4 millones de euros, con una financiación del 80% de fondos europeos, pero su ejecución fue paralizada al recibir un informe de Cultura con reparos, especialmente sobre los materiales utilizados. "Hablarán los técnicos porque no entendemos que se nos exija usar caliza roja, cuando se está rompiendo en otros sitos que está puesta", indicó el regidor.

Recinto ferial

Menos preocupado se mostró sobre las sugerencias recibidas para rematar el recinto ferial de La Florida. "Hay una exigencia de plantar árboles autóctonos, que vamos a cumplir sin ningún problema porque hay espacio de sobra", garantizó Canteli, quien, por otra parte, recibió la grata sorpresa de que la recuperación de varias fuentes del Campo San Francisco inactivas desde hace años está más cerca que nunca. "Hay un informe que desconocía, que ya tienen nuestros técnicos y espero que nos sirva para desbloquear la situación", desveló.

El Ayuntamiento tenía previsto devolver el agua a las fuentes de los monumentos a Clarín y José Tartiere, así como al surtidor del Angelín de cara a las pasadas fiestas de San Mateo. El primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, llegó a anunciar para esas fechas la recuperación de las mismas, pero la necesidad de contar con una autorización de Cultura, frenó esos planes, aparcados desde entonces a la espera del visto bueno regional, que ahora está a tiro de piedra, según comentó el Alcalde. Estas mejoras se sumarán a la vuelta de la estatua del Neptuno al parque, cincuenta años después de su desaparición, la cual será instalada en una zona verde situada entre el paseo de Los Álamos y el paseo de la Rosaleda, donde había otro "Angelín" que se ha desplazado a la parte superior del Campo.

Plaza de toros

A diferencia de encuentros anteriores, no estuvieron sobre la mesa temas como el plan de La Vega o la rehabilitación de la plaza de toros. No obstante, Canteli aseguró que, a lo largo de marzo, habrá novedades sobre sus planes para rehabilitar el coso taurino de Buenavista como espacio multiusos. "Esperamos llevar el mes que viene a junta de gobierno los pliegos para contratar al arquitecto que redactará el proyecto y llevará la dirección técnica. Llega más tarde de lo previsto, pero es que tenemos muchos proyectos grandes en marcha", sostuvo el regidor al ser cuestionado por la falta de avances en el considerado como uno de los proyectos del mandato.

El Alcalde, sobre el futuro de Cuesta: "Cuando no esperas el sí, no te intentas casar con ella"

Alfredo Canteli sigue sin tener respuesta de Nacho Cuesta a su ofrecimiento para engrosar la lista popular para las próximas elecciones municipales, pero este martes confesó estar confiado en que, finalmente, obtendrá un "sí" de su actual número dos en el gobierno de coalición con Ciudadanos. "Cuando no esperas el sí, no te intentas casar con ella", bromeó Canteli al ser preguntado por cómo iba su propuesta para firmar un matrimonio político con el cabeza de lista de Cs en los comicios locales de 2019. Sobre la marejada levantada en Cs Oviedo a raíz de que LA NUEVA ESPAÑA adelantara la intención de la dirección nacional naranja de nombrar candidato a la Alcaldía a Luis Pacho, el regidor evitó pronunciarse. "Lo sigo muy poco, la verdad, aunque tengo un respeto profundo por Ciudadanos. Goberné muy bien con ellos y será lo que tenga que ser", declaró, reafirmando su intención de mantenerse al margen de la batalla, agudizada con la dimisión de la directiva municipal del partido naranja. "Espero que Nacho Cuesta venga, ya lo dije, pero está todo retorcido en el propio partido y no quiero interferir en nada", añadió. No quiso entrar Canteli en más detalles sobre un más que posible "fichaje" que podría acelerase esta semana al avanzar los movimientos de Ciudadanos de cara a la cita electoral del próximo 28 de mayo. La nueva dirección autonómica del partido, de la que forma parte Luis Pacho, tiene prevista para hoy por la tarde una reunión con militantes de toda Asturias para abordar la situación en la que se encuentra la formación tras el reciente proceso de refundación, del que han salido el nuevo equipo directivo estatal, encabezado por Pilar Guasp, y el flamante comité regional, liderado por Manuel Iñarra, quien también encabezará el cartel electoral para las autonómicas.