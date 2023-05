La Policía Nacional ha desalojado de forma parcial el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) debido a una amenaza de bomba que fue «tomada con seriedad» por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pese a que le otorgaban «escasa veracidad». En todo caso, los Tedax y los perros especializados están realizando las oportunas comprobaciones dentro del complejo sanitario.

Fue alrededor de las once y media de la noche cuando comenzó la evacuación parcial del complejo hospitalario, comenzando por el servicio de Urgencias y por las salas de espera y por los pacientes leves o que no tenían problemas de movilidad. Fuentes de la consejería de Salud subrayaron que los pacientes que han dejado urgencias han sido derivados a otros centros hospitalarios.

La evacuación no alcanzó a los pacientes de mayor gravedad o con movilidad reducida. «Estoy de guardia, me he quedado con el personal mínimo», relataba anoche una médico al frente de un servicio sensible del hospital. Mientras el personal mínimo imprescindible atendía a los pacientes que no pudieron ser evacuados, agentes de la Policía Nacional, entre ellos algunas unidades caninas, comenzaban a peinar el complejo buscando un posible artefacto explosivo. Fuera, sanitarios, pacientes y familiares se resguardaban en las bocas de los parkings, mientras esperaban el desenlace de la amenaza.

En el HUCA trabajan unas 6.400 personas. El complejo sanitario está dotado con cerca de un millar de camas.