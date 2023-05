La ciudad de Oviedo acaba de ser reconocida por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) como la que mejor gestiona sus residuos de toda España, según los datos de satisfacción de una encuesta en 69 ciudades españolas. Oviedo figura, seguida de Vigo y Bilbao, en cabeza del grupo de las ciudades con mayor satisfacción por parte de sus vecinos en cuanto a recogida de basuras. Uno de los aspectos que mejor valoran los entrevistados es la cercanía entre los contenedores, y, en el caso de Oviedo, el sistema de recogida individual en cada comunidad de propietarios, el llamado sistema puerta a puerta en el que la capital fue pionera.

La encuesta de la OCU revela que la satisfacción de los consumidores ha aumentado en Oviedo en siete puntos, con respecto a la última realizada hace cuatro años. En general, la satisfacción ha mejorado ligeramente en la mayoría de las urbes respecto a la misma encuesta realizada en 2019, pero los resultados siguen siendo negativos en tres de cada cinco ciudades. La encuesta recoge la satisfacción de los vecinos con la información recibida por sus ayuntamientos, así como con la gestión de la basura diaria y de la recogida de envases ligeros, papel y cartón, vidrio, residuos orgánicos y aceites.

Hace cuatro años, en la fiesta de cierre de campaña de las pasadas elecciones, el exalcalde de Oviedo Agustín Iglesias Caunedo, se enteró del contenido de unos tuits de Somos y Ana Taboada que consideró "ultrajantes". El presidente del PP ovetense ha perseguido desde entonces que los tribunales confirmen que se vulneró su derecho al honor y ayer, en otro cierre de campaña, se enteró de que el Supremo acaba de confirmar la condena a la portavoz de Somos y a la marca local de Podemos que ya había sido impuesta anteriormente y les manda pagar las costas.

El Supremo ratifica la sentencia anterior y considera que aquellos mensajes fueron "una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante" y que "se ha vulnerado el citado derecho fundamental". Las frases por las que se condena a Taboada, vinculadas a la investigación del caso Aquagest, fueron dichas, concluye el Supremo "sin base fáctica suficiente", con una "falta a la veracidad exigible" que no se puede justificar por el amplio margen de libertad que exige la confrontación política". El fallo niega también el argumento de la defensa de Ana Taboada, basado en que reprodujeron lo que decían los medios de comunicación: "No era lo que recogían los medios, las informaciones no decían eso ni directa ni indirectamente".