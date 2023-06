González-Busto arrasa y se convierte en el nuevo decano del Colegio de Abogados de Oviedo

El letrado Antonio González-Busto tuvo que apretar bien fuerte los dientes ayer para que no se le escapasen las lágrimas de emoción tras saberse ampliamente ganador de las elecciones al decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. "En un día tan importante como este echo muchísimo de menos a mi padre, estaría muy orgulloso de mí. Convertirme en decano es la culminación de toda una carrera profesional y un reconocimiento que ni siquiera podía imaginarme cuando llegue a colegiarme en 1993", explicaba González-Busto con un nudo en la garganta. Y es que el nuevo decano arrasó en las urnas. Consiguió vencer en todos los partidos judiciales menos en Llanes y dobló en votos al decano saliente, Luis Albo, que fue el segundo con más apoyos. El ganador triplicó en votos a los otros dos candidatos en liza, Javier Calzadilla y Carlos Cima.

"Estoy conmovido por la importancia de la respuesta de mis compañeros, que me han dado sus votos para ganar de una forma muy clara", destaca Antonio González-Busto. El nuevo decano logró alzarse con la victoria en unos comicios con mucha participación de los colegiados. "También estoy muy contento porque ha acudido mucha gente a votar y eso pone de manifiesto que los colegiados quieren volver a acercarse a la institución, algo que no estaba pasando hasta ahora y que yo había denunciado durante a campaña", sostiene.

Antonio González-Busto asegura que va a cumplir a rajatabla todas las promesas de su campaña. Lo primero que hará, según sostiene, será darse de baja en la lista de los administradores concursales. "Creo que los compañeros deben percibir que su decano no tiene ataduras de ninguna clase y que no se sirve del decanato para beneficiarse particularmente o para crear un equipo profesional dedicado a las administraciones concursales", explica González-Busto. "Yo llevo en la lista de administradores concursales desde el 2004 y he tenido la oportunidad de ser designado en concursos de mucha importancia. Siempre me han nombrado los jueces cuando lo han considerado oportuno, pero a partir de ahora no podrán hacerlo", añade.

Una de las medidas del ganador será encargar una auditoría de las cuentas de la entidad

Otra de las medidas que tomará Antonio González-Busto en cuanto se siente en el despacho destinado al decano será encargar una auditoría de las cuentas del Colegio de Abogados. "Queremos saber como está la situación y en qué se ha empleado el dinero hasta ahora para poder empezar a desarrollar nuestro programa. Siempre he dicho que hasta que uno no sabe de los recursos que dispone no puede tomar decisiones y lo sigo pensando", dice el vencedor de las elecciones. "Nuestro lema de la campaña fue ‘Compromiso, transparencia y ética’, un lema que llevaremos por bandera en nuestro mandato", subraya el nuevo decano, que cuenta con tomar posesión del cargo "durante el mes de julio" y comenzar "a funcionar a tope" en su nuevo puesto a partir del día 1 de septiembre.

Mientras recibía los abrazos y las felicitaciones de sus compañeros de candidatura y de otros letrados presentes en la sede del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto seguía demostrando su felicidad por haber conseguido llegar al decanato. "Estoy muy contento. Para alguien como yo, carente de cualquier tradición familiar en el mundo de la abogacía y que ha tenido que hacerse un hueco en este sector a base de estudio y esfuerzo, es una satisfacción enorme. Solo espero estar a la altura de las exigencias que conlleva el cargo y de la dignidad de la institución", afirma González-Busto, cuya lista a la Asamblea Permanente también fue la más votada durante los comicios de ayer. "También es algo muy importante porque es el órgano que fiscaliza las cuentas del Colegio y el que aprueba cosas tan importantes como los presupuestos", explica.

Felicitaciones

El resto de candidatos que se presentaron a los comicios también siguieron ayer el recuento de los votos en la sede del Colegio de Abogados de Oviedo. Uno de los primeros en darle la enhorabuena a González-Busto fue el decano saliente, Luis Carlos Albo. "Un resultado como el que ha salido es obviamente incontestable, así que solo me queda felicitar al ganador y pedirle que trabaje por el colegio", dijo Albo al conocer el escrutinio. "Yo me siento muy orgulloso de mi trabajo a lo largo de todos estos años en el cargo. Tengo la satisfacción del deber cumplido", añadió.

Los letrados Carlos Cima y Javier Calzadilla tampoco dudaron a la hora de darle la enhorabuena al ganador. "Le deseo lo mejor y le felicito por el triunfo. Ójala su labor durante los próximos cuatro sea buena para que vaya en beneficio de todos los abogados", solicitó Calzadilla, que asegura que no va a postularse más para ser decano. "Mi intención no es volver a presentarme. Esta experiencia para mí se acaba aquí, pero todo lo que saco de esto es positivo. Además de encabezar un grupo muy grande de personas y de compañeros he conocido a muchos miembros de otras candidaturas que antes no conocía. Por otro lado he aprendido mucho sobre el funcionamiento interno del Colegio, algo que también me ha servido mucho", explica Javier Calzadilla.