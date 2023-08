Melendi regresa a Oviedo, para actuar en el marco de las fiestas de San Mateo. El cantante asturiano se presentará el próximo 20 de septiembre, día grande de las fiestas mateínas, en el Recinto de la Ería. Con un aforo preparado para recibir a 9.000 personas, Melendi volverá a pisar un escenario en su ciudad natal después de siete años de hacerlo por última vez.

La actuación forma parte de la gira “Cerrando Cicatrices” del artista, que regresa a España tras su exitosa gira por América. Con su último disco “Likes y Cicatrices”, el artista atrajo a más de 170.000 personas en dicho tour de presentación. Ahora, queriendo compartir su música con el público español, iniciaba su nueva ruta el 30 de junio, que lo llevará a los principales festivales y ciudades de España. El cantante, que celebra el vigésimo aniversario del lanzamiento de su primer álbum, atraviesa un gran momento profesional.

Nacido en Oviedo, Melendi, reconocido por su estilo musical único y sus letras emotivas, ha logrado consolidarse como uno de los artistas más populares y exitosos de la música española. El 20 de septiembre será una fecha especial para celebrar la música y disfrutar del talento de este artista asturiano. Además, no solo regresa a los escenarios, sino también a la televisión como uno de los coaches de “La Voz Kids” en la próxima edición.

Emotiva carta

Con motivo de su 18 cumpleaños, Melendi ha escrito una emotiva carta a Carlota, su primera hija. El artista ha querido hacer pública una reflexión como padre que "quizás ella no sepa". Hace dieciocho años, en palabras del propio Melendi, su hija Carlota llegó "para salvarle" de él mismo. "No fue de la noche a la mañana. Como todo cambio profundo trajo consigo dolor, pues enfrentar esa parte de uno mismo a la que no quieres dar luz no es fácil", ha explicado el artista.

Carlota sostuvo a su padre "en momentos difíciles" y también estuvo con él "en los más felices". "Es una mujer buena, inteligente y comprometida que se ha hecho a sí misma y me hace sentir muy orgulloso de lo que se ha convertido. Enfrenta sus miedos y los mira a la cara aunque aún no los reconozca del todo. Ojalá con tu edad yo hubiera sido tan valiente", le ha dicho el cantante a su hija públicamente.

Para terminar su carta, el cantante ha hecho mención a una estrofa de Carlota, la canción que escribió a su hija en el año 2005. "Porque eres tú la melodía en mis canciones, porque eres tú la que da luz a los rincones más oscuros de mi alma", escribe también. "¡Te quiero con todo mi corazón, hija! ¡Feliz vida que recién empieza!" ha terminado diciendo el artista junto a unas imágenes en las que resume algunos años de la vida de Carlota.