El "cafetín" más inclusivo

Un gran salón con seis enormes mesas en las que esperaba, impaciente, el jurado. Por los ventanales entraba la luz del sol, pero no fue el que más brilló en el lugar. El escenario era imponente, pero no intimidó a los integrantes de los equipos Brasil, Kenia y Colombia: Adrián, Luis, Manuel, Rubén, Mónica, Iris, Miguel, Javier, Andrés, Natalí, Mateo, David, Lara, Diego y Dani. Ellos son los y las jóvenes que asombraron a los asistentes con sus habilidades en el arte de la elaboración del mejor café en el IX Campeonato de Asturias de baristas con síndrome de Down, organizado por Cafento y la Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias.

"Lo hacemos por la inclusión. De responsabilidad social se habla mucho, pero luego hay que ejecutarla", explica Paula Rodríguez, la CEO de Cafento. Y es que los chicos con síndrome de Down pueden cubrir muchos roles en un bar o restaurante. Desde recibir a los clientes para acomodarlos, recoger y poner las mesas o preparar el menú, entre otros, tal como quedó patente en la exhibición de ayer. "Hay muchos hosteleros que dicen que, en los momentos de apuro, no sirven, o que no saben utilizar una cafetera ‘express’. Eso no es así, pueden hacer muchísimas tareas. Es lo que pretendemos con este evento, que esa gente lo vea y que lo viva", añade Rodríguez, quien reclama que cuando "se encarguen eventos se pida que haya trabajadores como ellos porque son muy capaces". Para Ana Luque, la gerente de la Asociación Síndrome de Down, este es "uno de los eventos más importantes del año". "Es muy importante mostrar las capacidades de las personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual", destaca. La metodología de "empleo con apoyo", que es por la que se rige su organización, también es uno de los puntos que destaca, ya que hacen de intermediarios entre el trabajador y la empresa durante toda su vida laboral. "Nunca les dejamos de lado", incide. El pistoletazo de salida del concurso fue una cata de pan con mantequilla salada elaborada con amasado tradicional, que sirvieron los participantes con cariño y esmero. El aperitivo de lujo abrió boca para el plato fuerte: el café. Cuatro tipos de cafeteras ("chemex, "sifón", "sifón belga" y "trinity") esperaban a que los baristas comenzasen con el show tras una intensiva semana de entrenamiento. La materia prima, un Kenia AB, recolectado a 1.800 metros de altura. Se trata de un producto con 88,50 puntos SCA (Speciality Coffee Association) sobre 100, lo que le otorga la calidad de "especialidad". Los baristas exprimieron el "oro negro", cada cual con su metodología, y lo sirvieron en copa de cristal, el utensilio que marca el protocolo para apreciar correctamente gusto y aroma. El jurado realizó la puntuación: la suerte estaba echada. Los premios al mejor servicio, al mejor café y a la mejor elaboración recayeron en los equipos Brasil, Colombia y Kenia, respectivamente. "Me pareció muy buena experiencia", afirma Natalí García, integrante del equipo Colombia, que estuvo manejando la cafetera de sifón, aunque al principio tuvo "un pequeño problema técnico". Este no fue su primer contacto con el mundo barista, ya que estuvo trabajando en la Feria de Muestras con Cafento haciendo "cafés fríos, calientes, atendiendo a la gente. De todo un poco". Entre los asistentes destacó Adrián Barbón, presidente del Gobierno del Principado. "Quería participar en este día que tiene mucho de emotivo y de sensibilización social", subrayó el presidente a este diario. Según Barbón "vivimos en una sociedad donde que hay que dejar de hablar de discapacidad y hacerlo de múltiples capacidades". El potencial de aprendizaje, capacidad de trabajo, la integración y la inclusión social "es algo a tener en cuenta". "No quería dejar de faltar y sumarme a este mensaje reivindicativo por ellos", concluye.