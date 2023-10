Al ceutí Valentín García Valledor le extraña que el diccionario de la Real Academia Española (RAE) sólo incluya dos definiciones de la palabra "desarme". Echa en falta una tercera que diga lo siguiente: "Desarme: gesta insigne y festejo carbayón". Así lo plasma en su poema titulado "Vindicación léxica de El Desarme", premiado ayer en el II Certamen Internacional de Poesía "El Desarme en verso". El concurso fue organizado por la Cofradía de esta fiesta, con el objetivo de difundir, por medio del ingenio literario, la historia de esta celebración gastronómica, que se remonta a 1836.

El fallo fue anunciado con puntualidad por la presidenta de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo, Pilar Rubiera, a la que acompañaron otros cuatro miembros del jurado que otorgó el premio: Esther García (presidenta de la Asociación de Escritoras y Escritores de Asturias), Aurelio González-Ovies (profesor de Filología Latina y escritor), Adolfo García (impulsor del certamen) y Antonio Palicio (directivo de la Asociación "Asturias Capital Mundial de la Poesía") . También les acompañó Miguel Ángel De Dios, Cofrade Mayor del Desarme. El miembro del jurado restante era su presidente de honor, Graciano García, promotor y fundador de la Fundación Princesa de Asturias.

El poema de Valledor, firmado bajo el seudónimo Paco Quevedo, se llevó el triunfo por unanimidad. Los organizadores del concurso mostraron su satisfacción por la alta participación. En total, recibieron 134 poemas, firmados por 83 poetas y 51 poetisas. Las obras llegaron desde 18 países y tres continentes distintos. Especialmente reseñable fue el poema que llegó desde Mozambique, que sumó la representación africana a los trece países americanos y cuatro europeos que participaron. Pilar Rubiera quiso destacar "el alto conocimiento que se tiene en el continente americano sobre la fiesta del Desarme". Dentro de España, la Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía y la Comunidad Valenciana fueron las regiones con más participantes. En cuanto a la participación asturiana, trece fueron los poemas enviados desde la región, entre Oviedo, Gijón y Cangas del Narcea.

Desde el jurado desconocen si el ganador, que reside en Albacete y es profesor jubilado de Lengua y Literatura, tiene algún tipo de vinculación con Asturias. Lo que queda claro es que vive El Desarme como un ovetense más y es capaz de plasmarlo en unas pocas líneas. Esperan que acuda la semana que viene a recoger su premio: 1.500 euros en metálico, un diploma y dos noches de hotel en Oviedo para dos personas. Como ganador del certamen podrá participar también en las recreaciones de época que se realicen en el segundo fin de semana del Desarme y disfrutar con los máximos honores de un menú degustación el próximo día 21 de octubre.

Vindicación léxica de El Desarme

Estimados señores de la RAE, permítanme adjuntarles la nota que fijo les pondrá en la picota por un sustantivo que me maltrae. Pues si el vocablo tengo que buscar lo encuentro solo con dos entradas: paz libre y conjuntamente pactada o acción y efecto de desarmar. En diccionario con tanta dicción es raro que la palabra "Desarme" ("gesta insigne y festejo carbayón") a ilustres lingüistas no les alarme que no tenga tercera acepción. Y no es por echar leña al fuego, aunque haya menú que aproveche de potaje, callos y arroz con leche. Es por dar testimonio solariego de un Oviedo benemérito y osado dando solución al desaguisado

Valentín García Valledor Ceuta