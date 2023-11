"La crisis energética es real; nos encaminamos a un colapso, es el momento de empezar a hacer las cosas de una manera diferente". Antonio Turiel, (León, 1970), doctor en Física Teórica experto en océanos e investigador en el Instituto de Ciencias del Mar (CSIC) en Barcelona, presentó la cruda realidad que aguarda al planeta sin anestesia ni paños calientes: "la Humanidad no puede seguir satisfaciendo sus necesidades de manera universal porque los recursos se agotan".

Turiel participó en una sesión sobre el papel de la Agenda 2030 en la crisis energética y climática, con José Luis Acuña, catedrático de Ecología de la Universidad de Oviedo y director del Observatorio Marino Asturiano; José Rico, decano de la Facultad de Biología y director de la Cátedra de Cambio Climático, y Nicolás Weidberg, profesor del área de Ecología y miembro del equipo directivo de la Cátedra Concepción Arenal Agenda 2030. "No sé como reaccionará la gente cuando nos digan que se va a racionar el diésel", señaló el investigador, firme defensor del decrecimiento económico, como garantía para vivir en cierta armonía con las limitaciones de la Tierra y garantizar el bienestar. La producción de las refinerías de diésel está a un 25% por debajo de 2015 en muchos países y en algunos ya se están racionando los combustibles, como advirtió Turiel. "Con algunos cambios podríamos mantener un nivel de vida semejante al que tenemos, pero hay que reaccionar ya", indicó Turiel, que criticó el hecho de que el 30% de los alimentos que se producen se tiren a la basura o que cada español se compre de media cada año 20 kilos de ropa que en muchas ocasiones se queda almacenada en el armario.

"Los objetivos de desarrollo de la ONU son un brindis al sol, todo el mundo está de acuerdo en acabar con la pobreza y con el hambre, pero no podemos esperar un milagro. El momento de tomar decisiones es ahora y contamos con herramientas", advirtió. "Tenemos un problema ambiental muy importante entre las manos; la escasez de petróleo es un hecho, no podemos luchar contra la geología", aseguró. "Los 17 Objetivos de Desarrollo no van a cumplirse", vaticinó Turiel, que consideró "vergonzoso" que el objetivo 8 se centre en promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible. "Mucha gente sigue sin querer ver el problema y no podemos fallar en la solución; nos jugamos la supervivencia", concluyó Turiel su intervención.