Economía admite que no habrá presupuesto el 1 de enero de 2024 por "prórroga técnica"

No fue el asunto capital de la Comisión de Economía celebrada ayer, pero lo acabó siendo. La oposición del bloque de izquierdas en el Ayuntamiento de Oviedo (PSOE e IU-Convocatoria) volvió a pedir explicaciones y más certezas sobre el estado de las cuentas municipales para el próximo año y la titular de Economía, la concejala Leticia González, admitió que el presupuesto no estará aprobado el uno de enero de 2024. No lo estará de forma definitiva, aunque la edil descartó cualquier problema con la negociación presupuestaria y fió a los plazos de tramitación habituales la aprobación inicial y definitiva de los dineros para 2024.

Su respuesta supone, para el PSOE, otro panorama muy distinto. "Desgraciadamente", destacó el concejal Javier Ballina, "el equipo de gobierno nos ha confirmado nuestros temores: Oviedo comenzará el año sin presupuestos. Ni siquiera garantiza que haya una aprobación inicial de las cuentas este mes de diciembre". Para el edil socialista es una noticia "pésima, que ahonda en los males que aquejan a nuestro Consistorio; la prórroga presupuestaria impedirá iniciar nuevos proyectos o cubrir las numerosísimas vacantes en la plantilla, lo que incidirá a buen seguro en una baja ejecución de las inversiones", resumió.

La situación, según los socialistas, es más grave en tanto que el PP tiene mayoría absoluta, por lo que, entienden, "no existe ninguna razón política que impida la aprobación de las cuentas a tiempo; es una muestra de falta de rigor en la gestión. Mientras el resto de ayuntamientos asturianos están aprobando o en trámites de hacerlo sus cuentas, en Oviedo no conocemos siquiera el proyecto".

Ballina ha destacado que desde el grupo socialista llevan meses "alertando" de la situación presupuestaria del Ayuntamiento y de sus consecuencias para la ciudadanía: "En el último Pleno el equipo de gobierno negó que fuese a darse una prórroga de las cuentas, que hoy y como ya adelantábamos entonces, confirma en primera persona la concejala de Economía, señora Leticia González", zanjó Ballina, que se mostró muy crítico con la "falta de seriedad de quien prometía lo contrario; hemos visto declaraciones, anuncios y contradicciones entre concejales del mismo equipo de gobierno; pero la realidad es que, a día de hoy, no hay ni proyecto de presupuesto. Si las cuentas están ‘cerradas desde hace semanas’, es muy fácil ¿dónde están?".

Desde IU-Convocatoria por Asturias el concejal Alejandro Suárez criticó también la "prórroga irresponsable" del presupuesto los presupuestos de 2024. "Tal y como habíamos venido alertando en anteriores comunicados, la concejala de Economía confirma en comisión la prórroga de los presupuestos para 2024", señaló. "El gobierno local", criticó Suárez, "inspirándose en un clásico de la política, como Mario Moreno ‘Cantinflas’ nos ha explicado que la prórroga presupuestaria no es prorrogante, porque en realidad no prorroga política si no técnicamente".

IU calificó este razonamiento de "brillante, absurdo, insólito e inédito en la política", y señaló que la concejala "no obvia que inexplicablemente no habrá aprobación definitiva de los presupuestos en los tiempos habituales y que el equipo de gobierno popular no ha podido preparar el texto presupuestario a tiempo". "La duda que tenemos ahora", argumentó Alejandro Suárez, "es si la prórroga no prorrogante de carácter técnico causará dilaciones en las inversiones y en el gasto social que tanto necesita Oviedo".

Para concluir, comentó que "parece que las cuestiones presupuestarias son obra del conejo de Alicia en el país de las Maravillas, en donde se nos dice que tenemos presupuestos que suben bajando, necesidades ciudadanas que desaparecen y prórrogas que, como los ángeles, existen sin existir".

Muy bien cerrados

Pese a todas estas críticas, la concejal de Economía del gobierno de Canteli, Leticia González, mantuvo ayer que la elaboración del presupuesto del próximo año "va muy bien". Las cuentas para 2024, señaló, están "están muy bien cerradas desde hace semanas", y si se desconoce todavía la fecha de su aprobación en Junta de Gobierno o de su aprobación inicial en el Pleno, recalcó, es "porque todo lleva su trámite".

Durante una rueda de prensa sobre una iniciativa para dinamizar el comercio local, Leticia González aseguró que "en las próximas fechas" empezará a dar "más detalles", mientras espera a que se apruebe por parte de la Junta de Gobierno. "En ese momento", explicó, "podremos detallar un poco más".

En ningún caso la responsable del área económica admitió ningún problema con las previsiones para el próximo año. Al revés, manifestó su satisfacción con la planificación de los dineros: "Estamos contentos con el presupuesto, está a la altura de la ciudad, con gasto para mantener servicios de calidad, así como para mantener las inversiones planificadas por el equipo de gobierno, las que quieren llevarse a cabo en el mandato y ajustadas a las que se vayan a ejecutar en el año que viene".

González también negó toda discrepancia interna sobre el reparto de dineros dentro de las áreas municipales. "Si algo puedo asegurar es que el equipo está unido, y que todos colaboramos, se ha trabajado conjuntamente a la altura de lo que esperábamos", zanjó.