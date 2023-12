"No nos consta ningún suceso con esas características". Policía Nacional, Policía Local y fuentes sanitarias aseguran desconocer el origen de la grabación viral en la que se ve cómo un joven con supuestos síntomas de embriaguez sufre una brutal caída al intentar trepar por un canalón de la fachada del Ayuntamiento. En el vídeo tomado por una persona que es encuentra con un grupo de otros jóvenes delante de la Iglesia de San Isidoro, se ve como el chico se retuerce en el suelo de dolor entre fuertes gritos.

Aunque algunas fuentes apuntan a que el varón fue atendido in situ por agentes policiales y fue trasladado a Urgencias, desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Asturias afirman que no les consta haber atendido a ninguna persona en esas circunstancias. Asimismo, la concejalía de Seguridad Ciudadana dice no tener constancia de ningún hecho con esas características, ni tampoco hay evidencias de traslados sanitarios.

La escena acumula más de 700.000 visualizaciones en redes sociales, así como multitud de comentarios. Algunos de los mismos apuntan a que los hechos habrían tenido lugar este último fin de semana, lo cual no consta en ningún registro policial.