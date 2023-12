El Estanco de la Suerte, en la calle Jovellanos de Oviedo, hizo honor a su nombre el pasado viernes y eso se nota en la gran cantidad de gente que lo abarrota para comprar todo tipo de lotería. Por su céntrica ubicación y por las fechas en la que nos encontramos, todo hacía indicar que el premio de un millón de euros asociado al Euromillones podía recaer en un turista. Pero Rosa Acebal, gerente de la administración, confirma que no fue así. El agraciado fue un cliente "de toda la vida" al que le va a venir muy bien el dinero. "Es una pasada ayudar a la gente, ya pasó por aquí y nos abrazamos. Vivimos un momento muy emotivo", relata la lotera.

Rosa Acebal, que regenta el estanco junto a sus cinco hermanos, vio en directo el sorteo del Euromillones por televisión. La sorpresa fue mayúscula cuando apareció el código. "Comprobamos que se había vendido en Oviedo, pero no contábamos con que fuese en nuestra administración", señala. Los premios siempre son un impulso para la clientela, que hace cola para seguir con la racha. No dan abasto atendiendo las demandas para la Lotería de Navidad, que en algunos casos son de terminación: "¡Acabado en 13, por favor!", y en otros de fe: "¡Dame el que toque!". "Yo elijo mal, nunca me quedo con el premio", responde Acebal entre risas.

Desde la administración de Jovellanos señalan que entregar premios del Euromillón "es muy difícil", aunque están acostumbrados a dar alegrías en Navidad. Mismamente en el último sorteo de El Niño, en el que vendieron el primer y el segundo premio, dotados con 200.000 y 75.000 euros al décimo, respectivamente. De cara al tradicional sorteo del 22 de diciembre, el estanco cerrará el público y volverá a transformarse en una improvisada fiesta de disfraces.

El impulso del turismo durante el puente también se nota en la administración, a la que acuden este sábado grupos de Cantabria o Andalucía. La lotera lo vive en primera persona: "Asturias está de moda y Oviedo, precioso con las luces y hasta arriba. Toda esta gente que hace cola es la que nos ayuda a seguir repartiendo ilusiones".