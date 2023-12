Test a los dos candidatos a presidir el Club de Tenis de Oviedo: su visión, sus propuestas y cómo ven la entidad

LAS PREGUNTAS A LOS CANDIDATOS ¿Cuál es su primer recuerdo del Club de Tenis? Defínase como persona ¿Por qué se presenta a las elecciones? ¿Cuándo surge la candidatura? ¿Cómo sería su equipo de trabajo si gana? ¿Por qué deberían votarle los socios? ¿Tiene un lema de campaña? ¿Qué medidas lleva en su programa? ¿Cuál es la más importante de todas esas medidas? Las del próximo enero serán las primeras votaciones en 15 años en el club, ¿Cómo lo valora? ¿Qué opina de su rival? ¿Una candidatura representa continuidad y la otra cambio? Podría haber por primera vez una presidenta electa del Tenis. En caso de ganar, ¿qué es lo primero que hará? Si consigue la presidencia, ¿a qué se compromete? Hablamos de lo que dará pero, ¿qué espera recibir del Tenis? ¿Cuál sería su ideal para el Club de Tenis? Envíe un último mensaje a los socios

Las respuestas de Covadonga Coto: «La hostelería necesita mejoras y hemos de dar más espacio a los jóvenes»

1. Como usuaria, estaba en la Facultad e iba con una amiga a clases de tenis. De más pequeña iba a veces a comer con mis padres o alguna celebración familiar.

2. Soy familiar, conmigo es fácil hablar y tengo un muy alto sentido de la responsabilidad y del compromiso. Me gustan las cosas bien hechas, con rigor y transparencia.

3. Llevo ocho años de vicepresidenta y he podido conocer a fondo las dinámicas del club. Al principio dudé pero, según la idea maduró, pensé que podía poner al servicio del socio la experiencia de este periodo pero añadiendo una visión algo diferente a lo de estos años. Hay cosas que no se abordaron antes por haber otras más urgentes. Creo que ahora llega un tiempo nuevo.

4. Me lo propuso la actual directiva antes del verano y lo decidí a finales de septiembre.

5. Es una mezcla entre experiencia y dinamismo. Cada uno aporta desde su ámbito profesional. Tenemos de la medicina, de la comunicación, del jurídico... También de diferentes edades. Aportan frescura e ideas nuevas a un programa que parte mucho de la escucha activa.

6. Por el equilibrio que presentamos entre experiencia y nuevas ideas. Cuatro personas repiten de la actual directiva, aportan el saber hacer de los últimos años, sin que signifique hacer las cosas de la misma manera. Y hay muchos nuevos y jóvenes. Tenemos equilibrio entre edades y sensibilidades para dar respuesta a todos los socios.

7. Más que un lema hay que hablar de valores. Honestidad, compromiso y transparencia deben regir los próximos años de trabajo.

8. Hay que hacer un trabajo en hostelería, abordar una mejora en las instalaciones y darle espacio al socio más joven. Eso sí, preservando el respeto a la tradición del club, que tampoco ha tenido históricamente mucha oferta infantil. Hay que seguir con el deporte estrella, el tenis, y trabajar con los más pequeños para que, ojalá, salgan grandes tenistas. También reforzar los lazos institucionales.

«Más allá de que presida un hombre o una mujer, lo que impera es una buena gestión; la mía sería honesta, comprometida y transparente»

9. Las mejoras en la hostelería.

10. Es un ejercicio muy sano. Cualquiera que da este paso lo hace por el bien del socio y el del club, hay que darle normalidad.

11. Me parece una persona preparada para asumir este reto, seguro que lleva un buen equipo. Lo que nos mueve a las dos candidaturas es el bienestar del club y del socio.

12. Las necesidades del club son muy evidentes y no creo que tengamos propuestas muy distintas. Nuestra ventaja es que ya conocemos el Tenis desde dentro. La curva de aprendizaje la acortamos pero, insisto, cualquiera de las dos opciones será muy buena para el socio.

13. Entiendo que todo lo que rodea al tema "mujer" está de actualidad pero más allá de la trascendencia de que sea un hombre o una mujer, lo que impera es hacer una buena gestión.

14. Sentarnos con la plantilla del club, transmitirles las guías que deben regir los próximos cuatro años y depositar en ellos la confianza de que lo pueden llevar a cabo. Son un gran grupo de profesionales. También activar los canales de comunicación con el socio para encajarlo en el programa de trabajo.

15. Vuelvo a lo de siempre. Trabajaremos con honestidad, transparencia, compromiso y confianza en el equipo de trabajadores.

16. Me gustaría que los socios depositaran su confianza y paciencia. Si opinan que las cosas no se hacen de la manera adecuada, que nos lo trasladen para adaptarnos en la medida que podamos.

17. Creo que ya lo tenemos. Es el actual, pero combinando y facilitando la convivencia de los grupos tan variados que tenemos. Sobre todo, que sea un club al que la gente le guste ir. Le falta muy poco para ser el club ideal.

18. Les pido que nos den su confianza. Que parte de la candidatura haya estado ocho años en la anterior directiva no ha de ser un lastre, se debe poner en clave de experiencia. Los nuevos serán el punto diferenciador y trabajaremos mucho la convivencia entre generaciones.

Las respuestas de Cristóbal Figaredo: «Quiero un club más vivo en lo social, que vuelvan las famosas fiestas de antaño»

1. Era muy joven, tendría 13 ó 14 años. Fui a jugar un partido de tenis.

2. Soy una persona a la que le gusta rodearse de gente de todo tipo. Disfruto con la gente.

3. Observé últimamente que el Tenis estaba decaído, como una casa en traslado, algo abandonado. El empujón me lo dio una conversación en la que me animaron a presentarme para poner orden en estos temas. Veo que mis hijos no van al club, los jóvenes han perdido su espacio. Los niños pequeños, mis nietos, tampoco tienen mucho que hacer. Los tiempos han cambiado y hay que rejuvenecerlo. Si los jóvenes no vienen, se hundirá.

4. Quince días antes de abrirse el plazo de presentación, hablando con una de las personas que me animaron. Le dije que lo haría si me acompañaba y dijo que sí.

5. Gente con muy buenas referencias profesionales y que vive el club. Hablé con mucha gente, les conté que tenemos la oportunidad de hacer el Tenis que nos gustaría y que me encantaría contar con ellos. Casi todos desde el principio dijeron que sí.

6. Tengo un proyecto en mente y mucha ilusión por ejecutarlo. Creo que ambos llevamos ideas similares pero la otra candidatura sale de la directiva que lleva ocho años. Hicieron muchas cosas buenas en el apartado económico, acertaron en lo difícil, lo que no se ve, pero fallaron en lo que se ve, en lo evidente.

7. Ninguno en concreto. Solo hay que trabajar y tenemos tiempo para hacerlo.

8. Queremos cambiar el sistema de acceso. La Agencia de Protección de Datos va a prohibir los sistemas biométricos de fichaje en empresas y en este tipo de accesos. Es una demanda de bastantes socios y que desluce mucho la entrada. Renovaremos los salones. También intervendremos en el restaurante y en su carta. Adecuaremos la casina para los más pequeños. Existen más que desvelaré cuando presente el programa.

«Animo a la gente a dar unos años de su vida por el club al que pertenece, no vale protestar todo el día y no hacer nada para cambiarlo»

9. Ninguna es más o menos importante.

10. Los presidentes solían dejar a alguien de la anterior directiva para que tomase el relevo. La opción de presentarse siempre estuvo y nadie lo hacía. Animo a la gente a dar unos años de su vida por un club al que pertenece. No vale estar protestando todo el día y no hacer nada por cambiar.

11. Me reuní con ella cuando anuncié que me presentaba y me parece una persona muy válida. Una seria y dura rival, además de gran profesional. Serán unas elecciones reñidas.

12. No. Dentro de las directivas hay corrientes. Que algunos de ellos provengan de la anterior directiva importa poco. No sé lo que hará Covadonga, si quieren renovar o ser continuistas. Tenemos bases parecidas entiendo, ella quiere juventud también. Sea como fuere, sí, creo que hace falta un cambio en la forma de proceder

13. Si es así le daría la enhorabuena y le desearía lo mejor. Hoy día ya hay muchas mujeres que ocupan puestos muy altos, que ocurra en un club como este sería normal.

14. Conocer el Tenis por dentro. No es lo mismo verlo como socio que como directivo. Me reuniré uno por uno con todos los empleados. Tienen mucho que aportar. Luego, con las ideas y junto al gerente, plantear los temas a la directiva.

15. A trabajar estos cuatro años en el programa que llevo. Dar de mí el máximo.

16. Que si lo hago correctamente se reconozca la buena gestión. Me sentiría muy halagado. Que sean críticos pero que sepan que yo voy a hacerlo de la mejor manera posible. Si salen mal las cosas me habré equivocado, pero si salen bien que se reconozca el tiempo invertido.

17. Uno en el que los social esté más vivo, al que vuelvan esas celebraciones de antaño, que las famosas fiestas del Tenis vuelvan a ser importantes todo el mundo quería venir por el gran ambiente.

18. Que vengan a verme y escucharé sus opiniones, siempre serán enriquecedoras. Quiero apoyarme, además de en la directiva, en los socios, en los que viven el Tenis a diario.