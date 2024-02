Sonsoles Peralta, portavoz municipal de Vox en Oviedo, anunció ayer la presentación de cuatro alegaciones al convenio de la fábrica de armas de La Vega, al entender que el contenido del acuerdo pactado por el ministerio de Defensa, el Principado y el Ayuntamiento para recuperar los 120.000 metros cuadrados de terrenos de la fábrica "dista mucho" de responder al interés público.

La concejala asegura que "Vox no está en contra" de un convenio para el desarrollo del ámbito La Vega, pero cree que el presentado "está plagado de condicionantes, no garantiza la unidad del conjunto ni el interés patrimonial y dista mucho de responder al interés público y a las necesidades de Oviedo y los ovetenses". Peralta ha indicado que "abstenerse es afirmar que estamos ante un gran reto y una oportunidad de futuro para Oviedo pero que este Convenio no es el que brindará a los ovetenses una ciudad con futuro".