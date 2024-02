Álvaro Neil: "Queremos convertir la vida, que es incierta, en algo seguro, y es imposible"

"Queremos convertir la vida, que es incierta, en algo seguro y eso es imposible. Si consigues aceptar la muerte, todo lo demás se vuelve insignificante". Así lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana Álvaro Neil, conocido como "biciclown", el exjurista ovetense que dejó su trabajo en una notaría de Madrid para dar la vuelta al mundo en su bici, en una aventura que se prolongó durante trece años.

"A la vuelta no tenía casa, ni años cotizados, ni nada, pero traía conmigo lo más importante. En ese tiempo gané autoconfianza, aprendí a creer en mis posibilidades", explicó Álvaro Neil ante un auditorio que no se perdió ni una coma de su charla.

"El objetivo de todo ser humano es llegar a morirse con una sonrisa de agradecimiento", recalcó el también escritor, que acaba de publicar el libro "Abrazar la incertidumbre".

Precisamente esa aceptación de lo incierto está en el fondo de su filosofía de vida. "Nos pasamos la vida tratando de aceptar pequeñas cosas como una multa de tráfico; no nos damos cuenta de que si aceptamos la muerte, descansamos en esta vida. No lo puedes controlar todo y es mejor tenerlo claro", remarcó.

Álvaro Neil, licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y actualmente estudiante de Filosofía en la UNED, está convencido de que el estoicismo que preconizaban los griegos puede ayudar a alcanzar una vida serena. "Cuando la gente no consigue lo que quiere no es porque no lo desee, es porque sus deseos no son compatibles. Hay que elegir una sola cosa y poner el foco en ella, y eso se llama propósito. Se trata de darle una vuelta a tu mundo", argumentó. El suyo se basa en la sencillez más absoluta. Vive en una autocaravana en Navarra y dos o tres meses al año se sube a la bici para recorrer los lugares que le gustan. " Antes de ponerte a armar la bicicleta para viajar tienes que saber adónde quieres viajar", advirtió.

Neil también dejó claro que sus libros no son de autoayuda. "Mis libros solo son autoayuda para mí. Si a la gente le sirven es porque ya tenían algo dentro. Que yo ayude o inspire a alguien es secundario", recalcó. "Las normas están pensadas para la mayoría. Mi día a día es levantarme y estudiar, gestionar las conferencias que doy y hacer deporte", reveló Álvaro Neil, que actualmente prepara un nuevo libro sobre la muerte. "Somos tan materiales que necesitamos tocar, ver… y lo mas bonito no se puede tocar", concluyó.