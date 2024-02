«Necesitamos bajar el volumen y amortiguar el ruido con que nos obligan a vivir»

Yasmina Álvarez (Tineo, 1978) lleva la poesía dentro. Y en esa dirección mira siempre. Aunque el foco principal de su poesía siga siendo la reflexión y el mundo interno, en su nueva entrega ha encendido otro, más pequeño y de menos lúmenes, que mira hacia fuera; hacia el estrépito con el que se lidia a diario en sociedad, que incordia y distorsiona. La poeta presenta su última obra, «Cancelación del ruido», esta tarde, a las 19.00 horas, en Matadero Uno.

–Háblenos un poco sobre su último trabajo.

–Es mi tercer poemario y no nace como el anterior, «Vivir en tus orillas», con la voluntad de tener unidad en tema y forma. Ese era un poemario de amor. Aquí se recogen los poemas que he escrito en los últimos cuatro años, el primero creo que es de 2019. No hay tema, ni hilo narrativo, pero sí hay que decir que lo que puede tener en común el conjunto al final es la necesidad de bajar el volumen y amortiguar el ruido con el que nos obligan a vivir.

–¿A qué se refiere?

–Al ruido del día a día, aparte del social y el mediático. Luego está el interno, el personal, el que tiene uno en la cabeza y que le impide descansar, desconectar y encontrar la serenidad y la claridad de pensamiento.

–¿Cómo sale usted de ese ruido diario del que habla?–A mí me ayuda a hacerlo, y a encontrar ese silencio que a veces necesito, la lectura y la escritura de poesía.

–¿Cómo ha estructurado la obra?

–Los poemas están ordenados de manera cronológica, no he querido dar ninguna otra estructura al no tener tema central. Está dividido en dos partes. Precisamente para dejar constancia de mi propio devenir vital en cada época y los distintos momentos por los que atravesé en los últimos años. Se ve en la forma y en el fondo, los temas son los que me ocupan y me preocupan, unos un día; otros, otro. La obra se sustenta en cada poema de forma individual. Pueden ser leídos de manera independiente, que es como me gusta a mí leer la poesía.

–Hablaba de los últimos años y el primer poema es de 2019. ¿La pandemia pesó en sus versos?–Hay mucho ruido del que generó, la pandemia me afectó. Hay duelo, pérdida, que se convierte para mí en un ruido ensordecedor. Eso se refleja en el poemario y se nota en el tono de los poemas. Hay una parte titulada «Diciembre, o el aullido». Son solo cuatro poemas, pero con ellos pretendo acallar el ruido de la pérdida y el duelo, que contamina el resto de la obra.

–Aunque hay mirada al exterior, ¿lo hace más hacia el interior?

–Me centro más en mirar hacia el interior. Es mayor la necesidad de aplacarlo y apagarlo.

–¿Qué puede adelantar sobre la presentación?

–Me acompañará Rafael Gutiérrez. Será una charla entre amigos sobre el libro y leeremos poemas que se incluyen en el poemario. Ambos coincidimos en que, simplemente, queremos sentarnos a hablar y que el público se sume. Que sea una conversación sobre la vida, los poemas, todo lo que vaya surgiendo.

–¿Alguna reflexión final sobre «Cancelación del ruido»?

–El prólogo es de una gran poeta española y ovetense, Teresa Soto. Y una amiga. Aunque no podamos estar a menudo juntas, físicamente, siempre ha estado a mi lado. También destaco el diseño de la portada de Leticia González, que ha sabido captar la esencia de lo que es el libro y de lo que para mí significa. Están todos los elementos que yo tengo en la cabeza cuando pienso en los poemas. Y es un lujo que una editorial asturiana, Bajamar, haya contado conmigo por tercera vez para publicar.