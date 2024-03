Canteli replica al PSOE: "No es tozudez defender los intereses de Oviedo ante la Universidad"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, sostuvo ayer que el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, "falta a la verdad" con sus acusaciones al gobierno municipal sobre la relación con la Universidad de Oviedo. Llaneza afeó a Canteli "actuar por tozudez en una lucha personal con el Rector que perjudica a los proyectos de la ciudad", algo que niega gobierno municipal. "El señor Llaneza llega al Ayuntamiento desconociendo todo lo que había antes que él. Lo que estamos haciendo es defender los intereses de Oviedo y la presencia de la Escuela de Minas en nuestra ciudad", afirmó Canteli, y recordó que el PSOE votó en su día a favor de esa misma posición.

"Defender los intereses de Oviedo no es tozudez, es cumplir con nuestro compromiso con los ovetenses", continuó el regidor. E ironizó sobre lo que, a su juicio, pasaría si fuese el PSOE quien gobernase la ciudad: "Visto lo visto, gracias a Dios que Llaneza está en la oposición, porque si no nuestra ciudad no tendría gobierno que la defendiera". Canteli aseguró que el Ayuntamiento "en ningún momento ha dado la espalda a la Universidad" y que se han mantenido, e incluso ampliado, todos los convenios de colaboración. "La Universidad siempre va a tener en este alcalde a un defensor y colaborador decidido", justificó.

No obstante, Canteli volvió a criticar al rector, Ignacio Villaverde: "En esta historia, quien ha ofendido a los ovetenses es el Rector. Por las formas y por el fondo de una decisión –el traslado de Minas a Mieres y la futura mudanza de los órganos de gobierno de la institución al edificio de la calle Independencia– que impide algo tan fundamental como descongestionar otras facultades". La reordenación de los campus universitarios de la ciudad es uno de los puntos que Canteli quiere tratar en una reunión con el presidente del Principado, tal y como ha desvelado este periódico. La decisión de trasladar la Escuela de Minas a Mieres solo servirá, según el Alcalde, "para que el Rector tenga un despacho más grande y más espacio para el Rectorado".

Llaneza ha señalado también que la posición de Canteli sobre Minas perjudica a la ciudad a la hora de captar nuevas cátedras y otras actividades, situación de la que se aprovechan otros municipios. "Esta afirmación es una ofensa a la inteligencia; mi reacción estuvo motivada porque la Universidad trasladó a otro municipio un símbolo tan querido en Oviedo como la Escuela de Minas", respondió el Alcalde. En insistió en responsabilizar al Rector de los desacuerdos: "Rompió con su decisión el clima histórico de excelente entendimiento institucional" entre Oviedo y el Rectorado. Refiriéndose nuevamente a Villaverde dijo que "la Universidad está muy por encima de este señor".

El regidor no se rinde en su idea de que Minas se quede en la capital. "Vamos a llegar hasta el final en todos los procedimientos abiertos y, si los perdemos, al menos estaremos satisfechos por agotar todas las vías a nuestra disposición para oponernos a un absoluto atropello contra Oviedo", espetó. Y agregó que seguirá colaborando con la Universidad.

El PSOE ha reclamado que el Consistorio sea mucho más "proactivo" para buscar fórmulas que fomenten la colaboración y el desarrollo de la institución académica en la capital.