La Oviedo Cup más internacional reserva 4.900 plazas de hotel en Semana Santa

Se acerca el pitido inicial en la Oviedo Cup y los hoteles de Oviedo y de un buen número de localidades del centro de la región ya lo notan en sus reservas. El torneo internacional de fútbol base que se celebra en la capital desde la Semana Santa del 2006 ya acapara más de 4.900 plazas de hotel para jugadores, entrenadores y familias llegados desde todo el mundo. Esta edición será la más internacional de su historia, con equipos de ocho países distintos. Estarán representados, en total, 451 clubes: de España (424), Portugal (12), Emiratos Árabes Unidos (8), Japón (3), Colombia (1), México (1), Suiza (1) y Estados Unidos (1). Entre jugadores, técnicos y árbitros se congregarán en la capital asturiana más de 8.500 participantes. El torneo se estrenará el fin de semana del 23 y 24 de marzo con la fase previa, mientras que el campeonato final se disputará del 26 al 31 del mismo mes.

La principal novedad de esta edición es que los equipos que queden eliminados en la fase previa tendrán la oportunidad de reengancharse al torneo. La organización ha creado la OVD Cup, una competición paralela de la que los ganadores accederán a la fase de consolación de la Oviedo Cup. Esta medida se toma para que los equipos jueguen, en el peor de los casos, un mínimo de cinco partidos. "La gente no hace planes en Semana Santa por jugar y era un chasco quedarse fuera a las primeras de cambio, sobre todo para los equipos ovetenses", explica Nacho Canal, organizador y fundador de la ya clásica cita deportiva junto a sus amigos Chus Hevia y José Ángel Fernández. Con el nuevo formato se disputarán más de mil partidos en apenas una semana.

Habrá diez categorías distintas: cinco de fútbol 11 (juveniles, dos de cadetes y dos infantiles) y cinco de fútbol 7 (dos de alevines, dos de benjamines y prebenjamines). Los campeonatos de alevines serán especialmente numerosos, con 60 equipos participando en la fase final. Canal espera "un gran nivel deportivo". El Oviedo y el Sporting, presentes en todas las categorías, son las grandes bazas regionales para competir contra clubes de la talla del Atlético de Madrid, el Deportivo, el Celta, el Racing, el Espanyol, la Real Sociedad o el Zaragoza. Todo un aliciente para los equipos humildes de la ciudad, que podrán medirse a algunas de las mejores canteras de España.

El torneo ha sido capaz de estrechar lazos con Portugal. De la docena de clubes lusos destacan el Oporto y el Benfica, aunque también habrá otras expediciones muy numerosas, como la del Braga o la Académica de Coimbra. La nota exótica la ponen los combinados llegados del lejano Oriente y de Estados Unidos, que ya habían participado en otras ediciones pero pasan por Oviedo por primera vez tras la pandemia. Por otro lado, suizos y colombianos se estrenan en la capital asturiana. El Perly de Ginebra participará en la categoría sub-13, mientras que la Academia Pasesport del país cafetero cruzará el charco para competir en la sub-15.

La acción se desarrollará en 32 campos (26 de fútbol 11 y 6 de fútbol 7). A los recintos ovetenses se sumarán tres nuevas sedes en Grado, El Entrego y Gijón (con el campo del Llano 2000), que se unen a las de Siero, El Berrón y Noreña. Aún no está perfilado el escenario de las finales, que se celebrarán el Domingo de Resurrección, aunque se barajan el Tensi, Los Castañales y San Claudio. Lo que sí está confirmado es que las instalaciones de La Pixarra no estarán disponibles por el mal estado de los vestuarios. Para acceder a todos los partidos del torneo, habrá un bono de 25 euros. La entrada para un día costará 12 euros y el pase para un partido 6. Por su parte, los menores de edad no tendrán que pasar por taquilla.

La organización, que llevará a cabo el sorteo el próximo día 15, estudia también retransmitir los partidos por alguna plataforma de "streaming". Entre los participantes, habrá un equipo muy peculiar. Tras llegar a un acuerdo con la Fundación Real Oviedo, aquellos jugadores que quieran disputar el torneo pero no estén federados en ningún club tendrán la oportunidad de hacerlo en un combinado mixto. Aunque las cifras del año pasado se antojan difíciles de superar, con 3,5 millones de gasto y17.000 visitantes de fuera de la región, se confía en que la Oviedo Cup vuelva a ser la mejor aliada para un "llenazo" turístico al son de los goles.